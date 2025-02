Ritorna il Carnevale a Lamezia, ricco programma per la gioia di grandi e piccoli

Condividi

Dopo un lungo periodo di stop, il Carnevale di Lamezia Terme è pronto a tornare, portando con sé un’atmosfera di festa e convivialità. Quest’anno, le sfilate si svolgeranno il 23 febbraio, il 2 e il 4 marzo, dalle 16:00 alle 20:30, lungo il Corso Eroi di Sapri, con un gran finale previsto in Piazza 5 Dicembre.

L’amministrazione comunale ha preparato un ricco programma di eventi che include non solo la sfilata dei carri, ma anche l’animazione per bambini, musica dal vivo e la partecipazione di mascotte. Tra gli ospiti speciali della prima giornata ci saranno gli sbandieratori del Palio di Bisignano e una street band con un complesso musicale a fiati, che allieteranno il pubblico con performance coinvolgenti.

In particolare, il 2 marzo sarà una giornata straordinaria, caratterizzata da uno spettacolo musicale e di luci, con dieci uscite di intrattenimento, mascotte Disney e i colorati Giganti dell’allegria. La sfilata del 4 marzo promette di essere altrettanto spettacolare, con 15 majorette campane che si esibiranno accompagnate da musica dal vivo, giocolieri e i “ballon on the road”.

I carri allegorici di quest’anno sono stati creati con un messaggio significativo: un leone in fuga da una gabbia, un’ape per sensibilizzare sull’importanza di questi insetti nell’ecosistema, una caricatura di Donald Trump e l’immancabile Latermino, la maschera ufficiale del Carnevale di Lamezia. Questi carri sono stati realizzati da un gruppo di appassionati, il cui lavoro è iniziato a settembre, dopo un lungo periodo di difficoltà causato dalla pandemia e da problemi logistici.

Un aspetto particolarmente interessante di questa edizione è il progetto di collaborazione con alcune scuole primarie, che ha coinvolto i giovani alunni nel lavoro con la cartapesta. Questa iniziativa, che ha lo scopo di educare e coinvolgere i più giovani nella tradizione carnevalesca, sarà rinnovata anche nei prossimi anni.

L’associazione Carnevale di Lamezia ha dichiarato che quest’anno rappresenta un momento di ripartenza e che l’intenzione per il prossimo anno è di far crescere l’evento, trasformandolo nel “carnevale della Calabria”. Inoltre, l’evento conta sulla partnership di Imeltel Spazio Enel Partner, che contribuisce a rendere questa manifestazione ancora più speciale.

Le autorità locali, tra cui il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera, l’assessore Luisa Vaccaro e il sindaco Paolo Mascaro, hanno espresso la loro soddisfazione per il ritorno di questa storica manifestazione che rappresenta un importante momento di aggregazione per la comunità.

Con il Carnevale di Lamezia, la città si prepara a vivere un’esperienza di gioia e spensieratezza, un’occasione imperdibile per riscoprire tradizioni e legami sociali che fanno parte del patrimonio culturale calabrese.