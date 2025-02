Grande successo per la prima giornata del Carnevale di Lamezia

Condividi

È iniziato ufficialmente a Lamezia il Carnevale edizione 25. Dopo il blocco dovuto alla pandemia prima e ai problemi logistici dopo, questo pomeriggio su Corso Eroi di Sapri il via alla sfilata dei carri allegorici.

Il merito va innanzitutto all’associazione Carnevale di Lamezia, costituita da un gruppo di persone che con passione e anche tanti sacrifici hanno realizzato i carri: un leone in fuga da una gabbia, un’ape per sensibilizzare sull’importanza di questi insetti nell’ecosistema, una caricatura di Donald Trump e l’immancabile Latermino, la maschera ufficiale del Carnevale di Lamezia.

Tra gli ospiti speciali di oggi ci sono stati gli sbandieratori del Palio di Bisignano e una street band con un complesso musicale a fiati, che hanno allietato il pubblico con performance coinvolgenti.

I prossimi appuntamenti il 2 e il 4 marzo dalle 16 in poi.

In particolare, il 2 marzo sarà una giornata straordinaria, caratterizzata da uno spettacolo musicale e di luci, con dieci uscite di intrattenimento, mascotte Disney e i colorati Giganti dell’allegria.

La sfilata del 4 marzo (con gran finale in Piazza 5 dicembre) promette di essere altrettanto spettacolare, con 15 majorette campane che si esibiranno accompagnate da musica dal vivo, giocolieri e i “ballon on the road”. (redazione)