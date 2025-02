Grande successo per la Compagnia lametina “G. Vercillo” al Premio Filottete – X Edizione

Condividi

Un nuovo trionfo per la Compagnia Teatrale G. Vercillo, impegnata nella rassegna “Sipario d’Inverno – Premio Filottete”, che ieri, domenica 23 febbraio ha incantato il pubblico del Teatro Filottete di Cirò con la commedia “Imbroglio porta Imbroglio”, liberamente tratta da Eduardo De Filippo.

Con la regia di Raffaele Paonessa, la compagnia ha saputo regalare uno spettacolo esilarante e coinvolgente, capace di alternare momenti di intensa riflessione a una comicità travolgente. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, apprezzando la maestria degli attori nel dar vita a una rappresentazione che ha saputo toccare le corde dell’anima, facendo emergere le emozioni più autentiche.

La cura nei dettagli scenici, nei costumi e nell’interpretazione ha reso ancora più incisiva la rappresentazione, dimostrando come il teatro sia un’arte che va oltre la finzione, lasciando un segno nella memoria collettiva. Il caloroso applauso finale ha sancito non solo il successo dello spettacolo, ma anche il valore delle relazioni umane che si creano attorno a questa meravigliosa forma d’arte.

Il regista Paonessa, infatti, ha sottolineato quanto sia prezioso poter intrecciare rapporti autentici come quello nato con i componenti del Gruppo Teatrale “La Torre”, organizzatore della rassegna, dimostrando che il teatro è anche e soprattutto condivisione e amicizia.

Come da tradizione, la serata è stata impreziosita dalla degustazione di un vino d’eccellenza: per l’occasione, la Cantina Iuzzolini ha suggellato il perfetto connubio tra teatro e promozione delle eccellenze calabresi, unendo cultura e tradizione in un’unica esperienza indimenticabile.

Un altro grande traguardo per la Compagnia G. Vercillo, che continua la sua tournée invernale portando in scena il fascino del teatro vernacolare e la magia di una narrazione senza tempo.