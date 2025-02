Lamezia, dal 27 febbraio al 4 marzo “La Settimana del ‘Risu d’Azata’”, Caputo: “Una festa della tradizione lametina e della cultura gastronomica”

Condividi

Dal 27 febbraio al 4 marzo 2025, Lamezia Terme si trasformerà in un palcoscenico straordinario per celebrare uno dei piatti piùsimbolici e amati della tradizione calabrese: il “Risu d’Azata”, una ricetta tipica del Carnevale lametino che racchiude in sé storie, sapori e tradizioni secolari.

La manifestazione, ideata dalla Pro Loco Terina in collaborazione con l’Accademia delle Tradizioni Popolari Calabresi, il Menu Tipico Lametino, la Pro Loco Lamezia, la Pro Loco Gizzeria Caposuvero, l’UNPLI Calabria e il Polo Tecnico Professionale Statale “Luigi Einaudi”, rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici gastronomiche del nostro territorio e promuovere la cucina tradizionale come motore di sviluppo turistico.

Un Piatto che Racconta la Storia

Il “Risu d’Azata”, piatto simbolo della tradizione carnascialesca lametina, è un incontro di sapori che nasce dalla fusione di ingredienti semplici e genuini, ma ricchi di significato. La preparazione di questo piatto, che affonda le sue radici nelle festività popolari e nelle usanze contadine, è anche un’opportunità per raccontare la storia di una comunità, di un territorio e di una cultura che non vuole dimenticare le sue origini. Ma l’evento non si limita a celebrare una ricetta, è una vera e propria festa che mira a promuovere la gastronomia come risorsa economica e culturale.

Un Programma Ricco di Eventi

La Settimana del “Risu d’Azata” prenderà il via il 27 febbraio con una Tavola Rotonda dal titolo “Il cibo della tradizione popolare – Supporto per lo sviluppo turistico” che si terrà, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rossana Costantino, presso il Polo Tecnico Professionale Statale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme. Un incontro che vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui il giornalista Pietro Melia, che modererà il dibattito, e il presidente della Pro Loco Lamezia Terme, Vincenzo Ruberto. Inoltre, il prof. Pietro Mercuri, l’ingegnere Francesco Antonio Fagà, la responsabile comunicazione dell’UNPLI Calabria Manuela Filice e Franco Capalbo, cultore della materia “Turismo, Formazione e Occupazione” all’UNICAL, concluderanno il dibattito con una riflessione sull’importanza del cibo come elemento di attrazione turistica. Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Gianluca Gallo, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione della Regione Calabria.

Un momento particolarmente emozionante sarà la partecipazione in collegamento video di Chef Enzo Pellico da Las Vegas, Chef Sandro Isabella da Sydney, Chef Nino Businelli da San Paolo, Chef Giuseppe Cabiddu da Dublino e il Calabria Club da Melbourne, che condivideranno le loro esperienze e la passione per il “Menu Tipico Lametino” nel mondo.

Laboratori e Incontri per Tutti

Dal 1° marzo al 3 marzo, la manifestazione entra nel vivo con laboratori di cucina dedicati a bambini, studenti e appassionati della tradizione gastronomica. I più piccoli, il 1° e 2 marzo, potranno imparare a preparare il “Risu d’Azata” nei laboratori didattici, mentre gli studenti del Polo Tecnico Professionale Statale “Luigi Einaudi” parteciperanno a un laboratorio speciale, condotto dal presidente della Pro Loco Terina Gianfranco Caputo, dall’ingegnere Francesco Antonio Fagà e dal dott. Domenico Cicione, storico e scrittore, il 3 marzo.

La Giornata Mondiale del “Risu d’Azata”

Il 4 marzo 2025 sarà la giornata clou dell’intera manifestazione. Un’iniziativa social #RisuDAzata, in collaborazione con i gruppi Facebook “Ama Lamezia Terme” e “Profumi e Sapori della Calabria”, inviterà tutti a partecipare e postare le proprie foto e ricette familiari del “Risu d’Azata”, sui social in modo da creare un coinvolgente movimento collettivo online.

Inoltre, gli studenti del Polo Tecnico Professionale Statale di Lamezia Terme, diretti dagli chef Antonio Critelli, Pietro Notaro e Fabrizio Astorino, si sfideranno nel primo Concorso di Cucina “Risu d’Azata: un viaggio nella Tradizione lametina”. I partecipanti avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità culinarie, confrontandosi con le ricette tradizionali. L’evento rappresenterà un momento importante per i giovani talenti della gastronomia e una vetrina per il talento lametino.

La Degustazione Finale in Piazza 5 Dicembre

La manifestazione si concluderà in grande stile con una degustazione gratuita del “Risu d’Azata”, offerta dalla Scamar Srl, in Piazza 5 Dicembre a Lamezia Terme, aperta a tutta la cittadinanza e ai visitatori, che avranno la possibilità di assaporare presso i locali del bar del Corso, il piatto tipico e di immergersi nella tradizione gastronomica locale.

Un Evento Che Unisce il Passato e il Futuro

La Settimana del “Risu d’Azata” è più di una semplice celebrazione gastronomica. È un’opportunità per far conoscere e apprezzare la tradizione, riscoprire i sapori autentici, ma anche per promuovere il nostro territorio come destinazione turistica di valore, attraverso la sua cultura culinaria. Il tutto grazie all’impegno di Gianfranco Caputo, presidente della Pro Loco Terina e Manager dei Servizi Turistici del Territorio, che ha fortemente voluto dare vita a questa manifestazione come strumento di valorizzazione delle tradizioni lametine e di promozione della Calabria nel mondo.