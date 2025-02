Jonathan, Bruni e Pastorella tra gli ospiti del TEDxViboValentia

Condividi

Jonathan Kashanian, Franco Bruni e Francesco Pastorella: questi i primi ospiti annunciati per la seconda edizione del TEDxViboValentia, l’evento internazionale organizzato da Anthony Lo Bianco che il 21 marzo trasformerà Vibo Valentia in un crocevia di idee audaci e stimolanti. Al trio si aggiungeranno ulteriori ospiti, che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Jonathan Kashanian è sinonimo di stile, carisma e versatilità. Dalla moda alla televisione, dalla cultura all’intrattenimento, ha saputo costruire un percorso unico, diventando un punto di riferimento nel panorama mediatico italiano. Oltre alla sua brillante carriera televisiva, Jonathan ha un solido background accademico. La sua formazione eclettica e il suo approccio cosmopolita lo hanno reso un esperto di comunicazione e costume, capace di spaziare tra diversi settori con naturalezza e originalità. Poliglotta, conosce numerose lingue: un’abilità che gli ha permesso di muoversi con disinvoltura in contesti globali e di costruire una carriera senza confini.

Franco Bruni è un economista di fama internazionale, Presidente dell’ISPI e Professore Emerito presso l’Università Bocconi. Con una solida formazione tra l’Università Bocconi e il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha dedicato la sua carriera allo studio dei sistemi finanziari globali, dell’economia europea e delle politiche monetarie, diventando un punto di riferimento per istituzioni accademiche, aziende e governi.

È stato membro del Consiglio di Amministrazione di importanti società come Pirelli, Mediaset, Saipem e UniCredit Banca Mobiliare. Attualmente nel CdA di Banca Sella Holding. Oltre all’impegno accademico e istituzionale, Franco Bruni è una voce influente nel panorama giornalistico: per vent’anni editorialista del quotidiano La Stampa, oggi scrive per Domani. Al TEDxViboValentia porterà la sua esperienza e il suo sguardo sul futuro della politica e dell’economia globale.

Francesco Pastorella è una figura di spicco nell’ambito della sostenibilità e delle relazioni istituzionali a livello globale. Con una lunga esperienza nel mondo dello sport e della finanza, oggi è Global Chief Sustainability Development & External Corporate Relations Officer di Rothschild Dynasty. Lì si occupa di strategie innovative per lo sviluppo sostenibile, con un focus particolare sui Paesi in via di sviluppo.

Ex Director Sustainability & Community Relations Department dell’AS Roma, è stato tra i primi a comprendere il ruolo cruciale dei tifosi come asset strategico per i club. Sotto la sua guida, la Roma è diventata un modello virtuoso per il calcio europeo, ottenendo il riconoscimento della UEFA come primo club pilota per la Strategia di Sostenibilità Calcistica 2030.

Oggi, con Rothschild Dynasty, amplia il suo raggio d’azione a livello internazionale, supportando progetti infrastrutturali sostenibili e promuovendo il valore dello sport come strumento di inclusione, educazione e sviluppo economico nei Paesi emergenti. Convinto che la sostenibilità non sia un costo, ma un investimento, continua a dimostrare come l’innovazione sociale possa generare impatti concreti e duraturi.