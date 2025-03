Lamezia, “La Settimana del Risu d’Azata” giunge alla giornata conclusiva del martedì grasso

Condividi

Domani è il gran giorno! La “Settimana del Risu d’Azata”, un evento che ha portato nelle strade di Lamezia Terme un rinnovato spirito di tradizione e passione per la nostra cucina, giunge alla sua giornata conclusiva con tre eventi straordinari che celebrano uno dei piatti più rappresentativi della nostra terra: il Risu d’Azata.

Questa iniziativa, voluta e ideata con grande impegno dal presidente della Pro Loco Terina, Gianfranco Caputo, in collaborazione con la Pro Loco Lamezia Terme, l’Accademia delle Tradizioni Popolari Calabresi, il Menu Tipico Lametino, l’UNPLI Calabria e il Polo Tecnico Professionale Statale “Einaudi” di Lamezia Terme, ha coinvolto la comunità locale e i giovani in un viaggio emozionante attraverso i sapori, le storie e le tradizioni che definiscono la nostra identità gastronomica.

Domani, 4 marzo 2025, in occasione della Giornata Mondiale del Risu d’Azata, Lamezia Terme diventerà il cuore pulsante di una festa gastronomica che non solo celebra la nostra tradizione culinaria, ma la porta in un contesto moderno, dinamico e coinvolgente. Ecco cosa ci attende:

1. Il Concorso di Cucina “U Risu d’Azata: Un Viaggio nella Tradizione Lametina”

Il Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme ospiterà un concorso di cucina esclusivo, riservato agli studenti del corso diurno ad indirizzo enogastronomico. Un’opportunità unica per i giovani talenti della cucina di mettere alla prova la loro abilità nella preparazione di un piatto che racchiude tutta la storia e la passione della cucina lametina. Le future generazioni di cuochi, guidate dai loro insegnanti, avranno l’onore di fare da ambasciatori di una tradizione che resiste e si evolve nel tempo.

2. Il Contest Social “Risu d’Azata: La Ricetta della Tradizione”

In contemporanea, sui social, si accenderà una vera e propria sfida gastronomica. Il contest invita tutti i calabresi, i giovani e le famiglie a condividere con il mondo le proprie versioni del Risud’Azata: dalle foto alle video ricette, dai ricordi familiari alle varianti più innovative. Un modo per dimostrare come un piatto, simbolo della nostra cultura, può essere reinterpretato e tramandato di generazione in generazione, legando passato e futuro in un abbraccio di tradizione e creatività.

3. La Degustazione Gratuita in Piazza 5 Dicembre

Ma il cuore pulsante della giornata sarà sicuramente l’evento in Piazza 5 Dicembre a Lamezia Terme, dove sarà possibile gustare gratuitamente il Risu d’Azata, preparato dallo chef lametino Franco Gallo. Con la sua ricetta personale, Franco Gallo darà vita a una versione unica del piatto, coniugando la semplicità e la genuinità della tradizione con la maestria e la passione che caratterizzano la cucina lametina. Un vero e proprio tributo alla nostra terra, che ogni giorno sa rinnovarsi mantenendo saldi i suoi legami con il passato.

Questa serata speciale è stata fortemente voluta dal presidente dell’Accademia delle Tradizioni Popolari Calabresi, Nicolino Volpe, che ha sempre creduto nell’importanza di mantenere viva e forte la tradizione del Risu d’Azata. Volpe, con il suo instancabile impegno, ha saputo creare un legame tra la cultura gastronomica e il turismo, invitando tutti a riscoprire le radici di un piatto che ha raccontato la storia di Lamezia Terme e della Calabria intera.

In occasione di questa celebrazione, quasi tutte le attività ristorative lametine hanno aderito con entusiasmo all’invito della Pro Loco Terina e del suo presidente, Gianfranco Caputo, di preparare e promuovere il Risu d’Azata, rendendo questo giorno ancora più speciale per tutti i partecipanti.

La “Settimana del Risu d’Azata” non è solo una celebrazione del cibo, ma è un inno alla nostra identità, alla nostra cultura, alle tradizioni che non vanno mai dimenticate, ma sempre valorizzate. Un’occasione unica per guardare al futuro, senza mai dimenticare le radici che ci hanno reso ciò che siamo.