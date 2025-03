Lamezia, il 7 marzo al Grandinetti “Tutta colpa di Moana” in scena la commedia brillante in vernacolo napoletano

Condividi

Lamezia Terme – Ci sarà da ridere al prossimo appuntamento di “Vacandiandu”, la rassegna culturale diretta da Nico Morelli ed Ercole Palmieri. Venerdì 7 marzo 2025 sul palco del Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme andrà in scena la commedia brillante in vernacolo napoletano “Tutta colpa di Moana”, scritta, diretta e interpretata dal poliedrico e bravissimo Sarà Palumbo.

Protagonista della commedia è un gruppo di giovani che vivono sotto lo stesso tetto: Davide lo studente, Clara la fidanzata di Davide, Ugo studente romano, Annabella Russo spirito, Beatrice studentessa in psicologia, Ercole ex fidanzato di Moana, Ciro Said Hassan portiere dello stabile Marocchino e Rodolfo studente secchione. A quest’ultimo, per ammazzare il tempo, viene la brillante idea di fare una seduta spiritica ed invocare l’anima della sua amata porno star Moana Pozzi.

Uno dei componenti, Davide, è contrario e non vuole assolutamente prendere parte a questa seduta perché avverte il pericolo. Il resto del gruppo, però, riesce a convincerlo e durante la seduta qualcosa non va per il verso giusto.

Sul palco ci saranno gli attori della compagnia Acis “Il Sipario”: Antonella Romano, Ciro De Luise, Alberto Pagliarulo, Mario Masseroni, Stefania Quintavalle, Elisabetta Fulgione e Franco Tortora. Scena laboratorio Santa Teresa, trucco Rosa Cece, tecnico Raffaele Guadagno, costumi Acis.