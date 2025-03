Lamezia, l’8 marzo presentazione «Nel nome del cuore», l’ultimo libro di Lisetta Cersosimo

Condividi

Sarà presentato a Lamezia l’8 marzo «Nel nome del cuore», l’ultimo libro di Lisetta Cersosimo, scrittrice e poetessa e già stimatissima docente.

L’evento, che si svolgerà alle 17 in Piazza Mazzini presso il punto d’incontro Al Piccolo, sarà presentato dall’autrice e vedrà relatori d’eccezione Aurora Martello e Antonello Iovane, lettrice Aurora Duraccio, tutti e tre ex alunni dell’autrice, e gli interventi musicali della Polifonica Aulos, oltre ai saluti dell’editrice Annamaria Persico.

Nel nome del cuore (Reportage Edizioni) è la storia di Chiara e di Lucia ma anche di tanti altri bambini e bambine raccontata dalla «maestra Lisetta», così viene da molti affettuosamente chiamata, che spiega: «L’ho scelta pensando a centinaia e centinaia di visi che ogni mattinami aspettavano. Che entravano marchiati nel mio cuore per mai più uscirne. Tanti nomi, tante parlate, non un giorno di scuola sciupato: ogni giorno un giorno nuovo, un giorno a tempo pieno. Con la mia mano tesa e pronta nel bisogno per una carezza leggera e affettuosa. Con la mia faccia accostata alla loro per imparare a vivere come loro, con lo stesso loro senso di umanità, la stessa innocenza e la loro luminosità… e a volte per leggere in quegli occhi la paura e il dolore… »

Nel nome del cuore, un libro necessario, una storiauguale a tante storie, da raccontare perché non accada mai più.

L’8 marzo Nel nome del cuore ci regalerà un pomeriggio di forti emozioni, tra musica e parole.

Biografia di Lisetta Cersosimo

Nata a San Lorenzo Bellizzi (CS) Lisetta Cersosimo, dopo aver conseguito l’Abilitazione magistrale e aver superato il Concorso magistrale, si è dedicata all’insegnamento dal 1968 al 2011, prima a Torino e poi in Calabria, stabilendosi infine a Lamezia Terme, dove ha insegnato a lungo e tuttora vive. Durante la sua carriera nella scuola ha ricoperto incarichi sindacali, realizzato numerosi progetti, attività e manifestazioni innovativi e ha istituito e organizzato la Biblioteca scolastica della scuola primaria Borrello di Lamezia.

Ha scritto per giornali locali e si è impegnata nella divulgazione delle bellezze paesaggistiche e delle tradizioni locali del suo paese natale. È autrice di: Tristezza di Ricordi Lontani; Che Bel Paese è il mio Paese; Luna di Cuore; La Grotta delle Rondinelle. Ha collaborato alla stesura della prima edizione del libro Piatti e Gulìe. Cibo e Gusto di Calabria. Ha conseguito numerosi riconoscimenti e il critico letterario Pasquale Funaro l’ha definita “poetessa di Calabria”, dedicandole due libretti di riflessioni e un voluminoso Lisetta Cersosimo De Tractatus su Luna di Cuore. Di recente a San Lorenzo Bellizzi, è stato affisso l’incipit di una sua poesia con relativo dipinto su tegola. Sul suo sito personale (www.lisettacersosimo.it) si trova U Mirizz di Caggi (Il profumo delle acacie), un libro di testi e immagini scritto a più mani, da lei ideato e assemblato, rivolto alle future generazioni affinché non dimentichino le proprie origini.