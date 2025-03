Roccella Summer Festival 2025, il 16 agosto al Teatro al Castello ci sarà Fiorella Mannoia accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Mercadante

Condividi

Prosegue anche in estate “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”, l’emozionante tour di Fiorella Mannoia che arriva anche in Calabria, il prossimo 16 agosto con un concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica nell’ambito del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Dopo il grande successo nell’atmosfera intima dei teatri e a pochi giorni dal debutto della reprise primaverile, l’artista romana ha annunciato infatti a grande richiesta nuovi imperdibili appuntamenti nelle più importanti location all’aperto di tutta Italia, tra cui Roccella Jonica. Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia. Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Ecco le date ufficiali del Roccella Summer Festival 2025 (calendario in aggiornamento): Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Alessandra Amoroso (18 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto). I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.