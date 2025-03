Lamezia, continua RICRII al tipteatro sabato 15 con “Sergio” di Francesca Sarteanesi

Condividi

È atteso per questo sabato, 15 marzo, alle ore 21:00 il prossimo spettacolo al TIP Teatro di Via Aspromonte. Per la ventunesima stagione di RICRII, e dopo gli splendidi appuntamenti con Paola Tintinelli, con Tino Caspanello e Tino Calabrò, arriva Francesca Sarteanesi con il suo “Sergio”, una co-produzione “Gli Scarti” e “Kronoteatro”, con il sostegno di Armunia, residenze artistiche Festival Inequilibrio.

Candidata nel 2021 come miglior attrice al Premio Ubu – il massimo riconoscimento italiano per il teatro contemporaneo e di ricerca – Francesca Sarteanesi era già conosciuta fin dal 2006 quando fondava la compagnia de “Gli Omini”, con la quale continua a lavorare fino al 2018 producendo spettacoli importanti che hanno girato festival e teatri di tutta Italia. Al lavoro di attrice a autrice ha sempre affiancato una intensa attività artistica e performativa esponendo in gallerie e spazi culturali, per esempio nel 2018 crea la linea “Almeno Nevicasse”, una serie di maglioni ricamati a mano con scritte che isolano espressioni del linguaggio popolare mettendo in risalto tutta la forza espressiva della parola.

“Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi” – si legge nella sinossi – un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco. È una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo tra un colloquio interiore e… “scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua”.

“Sergio” è uno spettacolo di e con Francesca Sarteanesi, la collaborazione drammaturgica di Tommaso Cheli, i costumi di Rebecca Ihle, produzione Kronoteatro e Gli Scarti, con il sostegno di Armunia residenze artistiche – Festival Inequilibrio.