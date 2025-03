 Festa di Primavera organizzata dall’Associazione Calabrese di Ginevra 

Condividi

L’Associazione Calabrese di Ginevra, con grande entusiasmo, annuncia la Festa di Primavera, un evento speciale dedicato agli emigrati calabresi e alle tradizioni della nostra terra.

La serata si terrà questa sera, 15 marzo 2025, alle ore 18:30 presso la Salle des fêtes de Carouge (Rue Ancienne 37 – 1227 Carouge, Ginevra, Svizzera). Durante l’evento, molto attesa sarà l’esibizione del collettivo Felici & Conflenti, che vedrà protagonisti tre artisti di grande talento: Giuseppe Muraca, Alessio Bressi e Giuseppe Gallo che da oltre un decennio si occupano di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e coreutico della Calabria, con l’obiettivo di tramandare alle nuove generazioni tradizioni musicali e buone pratiche culturali.

La Festa di Primavera rappresenta un tributo alla cultura calabrese e un’opportunità per tutti gli emigrati calabresi di Ginevra e dintorni di riunirsi, celebrare le proprie radici e vivere una serata di musica, buon cibo e convivialità.

Dichiarazione della Presidente dell’Associazione Calabrese di Ginevra, Tommasina Isabella: “Siamo estremamente felici di poter offrire alla nostra comunità calabrese un’opportunità di incontro e di celebrazione delle nostre tradizioni. La Festa di Primavera è un momento speciale per riunirci, rafforzare i legami e trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la nostra terra. È un’occasione per tutti noi di ricordare le radici e, allo stesso tempo, di celebrare la forza della nostra cultura, che continua a vivere ovunque noi siamo.”