Lamezia, il 22 marzo presentazione del libro “Millennials oggi. Tra guerre lavoro e politica. Un futuro possibile?”

Condividi

Sabato 22 Marzo, alle ore 18:30, presso la sala della Chiesa della Madonna del Soccorso nel quartiere Magolà di Lamezia Terme, si terrà un nuovo appuntamento letterario inerente al libro “Sono un Millennial” dell’autore Cristiano Matarazzo. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, verrà condotto e moderato dalla giornalista lametina Maria Chiara Caruso.

Sulla scia tematica del libro e del momento elettorale che la città si appresta a vivere, l’autore e la giornalista, approfondiranno su argomenti di primaria importanza oggi per tutti oltre che per la generazione Y.

Sono un Millennial è la critica aspra e senza freni di un ragazzo nato nel 1989 all’intera situazione sociale, economica, politica, professionale e relazionale del nostro tempo. Lo scritto manifesta una raccolta di esperienze personali, un punto di vista, un’analisi individuale, consapevole di essere una possibile voce per molti compagni della generazione Y, ai quali lo scrittore vuole rivolgersi come in una manifestazione di solidarietà. Sono un Millennial è anche la decisione dell’autore di svestirsi del convenzionale modo di esprimersi “socialmente comodo” e raccontare finalmente tutto ciò che sente, ciò che vive e che ha vissuto, ciò che non ha mai detto prima, in un atto di liberazione. Cristiano Matarazzo vuole porre all’attenzione di tutti il disagio, le paure, il coraggio, la reattività e la voglia di non osservare inermi il nostro tempo.