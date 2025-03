Le tradizioni quaresimali calabresi al convegno nazionale di Molfetta. L’esperto calabrese Andrea Bressi presente alla due giorni pugliese  

Condividi

Andrea, il noto cantastorie e polistrumentista catanzarese, impegnato da molti anni, oltre che al recupero, soprattutto alla salvaguardia e diffusione della tradizione delle “corajisime” calabresi, dal 2016 è membro attivo e referente per la Calabria della Rete Nazionale Bambole Quaresima, un sodalizio di esperti e studiosi che condividono la passione per la ricerca e per la diffusione della millenaria usanza delle pupattole quaresimali.

Lo scorso fine settimana i vari rappresentanti regionali della Rete Nazionale Bambole Quaresima, su invito della Associazione Passione e Tradizione Molfetta, si sono ritrovati in Puglia in occasione dell’iniziativa Sentinelle del Gran Tempo, una intensa due giorni alla riscoperta delle bambole quaresimali. Il convegno tenutosi, nel pomeriggio di sabato 22 marzo, presso l’aula magna del Palazzo Vescovile di Molfetta, si è configurato come una importante e preziosa occasione di confronto, di ritrovamenti e nuove conoscenze, di scambi e arricchimenti culturali e affettivi.

Il libero ricercatore Andrea Bressi, oltre a portare testimonianza della tradizione delle “corajisime” fantocci rituali utilizzati per scandire il trascorrere del tempo quaresimale fino alla Pasqua, ha presentato un interessante “Viaggio Sonoro” da Carnevale a Pasqua. Una apprezzatissima e coinvolgente immersione nei suoni e nei silenzi, nelle storie e nei canti quaresimali calabresi.

Dopo il convegno, i rappresentanti regionali hanno avuto possibilità di assistere alle prove della Banda Musicale, impegnata in questi giorni nella preparazione del repertorio da eseguire durante i riti della Settimana Santa a Molfetta.

A seguire l’inaugurazione della Mostra delle “bambole quaresima” presso la sede della Ass. Passione e Tradizione Molfetta e la degustazione delle pietanze quaresimali molfettesi. Non sono mancati i momenti di convivialità e musica tradizionale, come sempre uno dei momenti importanti e confronto delle delegazioni.