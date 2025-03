Grande successo per la Compagnia lametina “G. Vercillo” al Premio Filottete – X Edizione

Condividi

Un nuovo e straordinario trionfo per la Compagnia Teatrale G. Vercillo, che ieri sera ha brillato nella serata conclusiva della rassegna “Sipario d’Inverno – Premio Filottete”, conquistando il pubblico del Teatro Filottete di Cirò con la commedia Imbroglio porta Imbroglio, liberamente tratta da Eduardo De Filippo con la regia di Raffaele Paonessa.

L’evento, che ha visto la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da diverse regioni d’Italia, è stato un’occasione di grande arricchimento culturale e umano, un momento di confronto tra diverse realtà teatrali unite dalla stessa passione per l’arte scenica. La Compagnia “G. Vercillo” è tornata a casa con importanti riconoscimenti, a conferma dell’eccellenza del suo lavoro.

Il premio come Miglior Attore Protagonista è stato assegnato al regista e interprete Raffaele Paonessa, la cui magistrale interpretazione ha saputo regalare momenti di grande intensità e coinvolgimento emotivo.

Un’altra importante vittoria è arrivata per Giuseppe Persico, che, oltre a essere stato candidato anche per la Migliore Scenografia, ha conquistato il premio come Miglior Attore Non Protagonista, grazie a una performance di straordinaria espressività e talento.

Ma il riconoscimento più prestigioso è stato il Premio come Miglior Spettacolo – Gradimento del Pubblico, un traguardo che suggella il successo dell’intera compagnia e testimonia l’affetto e l’apprezzamento ricevuto dagli spettatori presenti.

La serata si è rivelata emozionante non solo per i premi assegnati, ma anche per l’incontro con altre realtà teatrali provenienti non solo da altre province calabresi, ma anche da altre regioni italiane.

Il confronto tra diverse esperienze artistiche ha reso il Premio Filottete un autentico crocevia di cultura, amicizia e passione per il teatro, dimostrando ancora una volta come quest’arte sia un ponte che unisce persone e territori.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dalla Compagnia “G. Vercillo” al caloroso pubblico che ha accompagnato la loro esibizione con entusiasmo e agli amici dell’Associazione “La Torre”, organizzatori della rassegna, che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare il teatro e a promuovere le eccellenze della nostra terra.

Questa ennesima vittoria rappresenta un motivo di orgoglio per la compagnia lametina, che prosegue con entusiasmo la sua tournée primaverile ed estiva. Già il prossimo 10 maggio gli attori lametini saranno impegnati a Vibo Valentia per poi proseguire con nuove tappe in tutta la Calabria per l’estate. Perché il teatro non è solo spettacolo, ma condivisione, crescita e identità culturale. E la Compagnia “G. Vercillo” ha dimostrato ancora una volta di saperlo rappresentare al meglio.