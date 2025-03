Lo scrittore lametino Antonello Iovane premiato in Campidoglio

Condividi

Quinto riconoscimento letterario per “Aspettando lei” dello scrittore Antonello Iovane, un libro che di fatto rientra nel novero dei romanzi italiani emergenti più premiati. Pochi giorni fa, infatti, nella magnifica cornice della sala Protomoteca nel palazzo del Campidoglio a Roma, si è svolta la seconda edizione del premio letterario internazionale “Le Pietre di Anuaria” a cui hanno partecipato oltre mille opere nelle varie sezioni del concorso. Davanti a numerosi scrittori e artisti provenienti da ogni parte d’Italia, gli organizzatori, capitanati da Sabrina Tonin, presidente dell’associazione culturale “Sentieri di Parole”, hanno premiato quelle opere che si sono distinte per il talento dei loro autori. Tra queste, per l’appunto, anche il romanzo “Aspettando lei”, segnalato dalla giuria come meritevole di riconoscimento per il particolare valore artistico riscontrato nell’opera.

“Sono contento che la storia di Leonardo Manfredi abbia fatto breccia ancora nel cuore di altri giurati. Inoltre, ricevo questo prestigioso riconoscimento in un momento un po’ difficile” afferma un commosso Antonello Iovane. “Ringrazio, dunque, la giuria, nella persona della presidente Elvira Delmonaco Roll, per avermi assegnato il premio che condivido con la mia editor Marcella Garau e lo dedico ai miei nipoti, le mie dodici gioie.”

Il Campidoglio, dunque, è stato soltanto l’ultima tappa di un tour dello scrittore lametino gia vincitore del Premio Speciale alla decima edizione del Premio Amarganta di Rieti e di tre menzioni di merito, in altrettanti concorsi letterari quali il Premio Internazionale Castrovillari, il Premio Vitruvio-Le Muse di Lecce e il Concorso Letterario Nazionale Argentario- Premio Caravaggio.

Più che aspettare lei, dallo scrittore Iovane è più facile che ci si attendano nuovi libri e nuovi premi.