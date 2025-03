Taurianova “Capitale del Libro”:  si chiude sabato 5 aprile un anno straordinario

Condividi

Taurianova – Con un evento di chiusura, dopo un intenso anno di attività – con oltre 300 eventi culturali tra incontri, festival, convegni, mostre e laboratori che hanno trasformato la città in uno spazio attivo di promozione culturale – Taurianova conclude il suo percorso di Capitale Italiana del Libro 2024 e si prepara a passare il testimone a Subiaco, designata Capitale Italiana del Libro 2025.

Per celebrare un anno straordinario per la città, sabato 5 aprile alle ore 16:00, presso il Resort Uliveto Principessa, si terrà un evento conclusivo alla presenza di rappresentanti istituzionali nazionali e locali, che segnerà l’atto finale di un anno in cui Taurianova ha riaffermato il proprio impegno per la diffusione della lettura e della cultura.

L’evento sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’esperienza di “Capitale del Libro”, evidenziando i risultati raggiunti e le prospettive future che si schiudono grazie alle iniziative avviate. Sarà, inoltre, un omaggio a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno contribuito alla riuscita di questo progetto. Un riconoscimento speciale sarà rivolto alla città di Subiaco: presenti anche le istituzioni della Città, l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre e il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma.