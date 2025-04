Il 47° MusicAMA Calabria riconosciuto evento di particolare interesse al 5° Corso di Management dello Sviluppo Turistico Territoriale 

Condividi

Contribuire allo sviluppo del nostro territorio con ogni mezzo a disposizione è stato uno dei punti di forza del 47° MusicAMA Calabria “Lo Spettacolo fra i due mari”, progetto vincitore dell’avviso pubblico Grandi Eventi promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo. La qualità della manifestazione, svoltasi tra Lamezia Terme e Catanzaro dal 30 novembre al 29 dicembre scorso, è stata riconosciuta anche in sede scientifica nazionale tanto che l’evento è stato selezionato per una testimonianza operativa dai responsabili del corso di Management dello Sviluppo Turistico Territoriale, organizzato da Touring Club Italiano e Fondazione Campus, riservato a manager del settore che intendono aggiornare le proprie competenze e a giovani neolaureati che vogliono entrare nel mondo del turismo.

Sostenibilità, destagionalizzazione, territorio, eventi di qualità sono alcune delle parole chiavi della proposta AMA Calabria. Il 28 marzo scorso si è pertanto tenuto l’incontro lezione fra gli iscritti al corso e il direttore artistico del 47° MusicAMA Calabria, Francescantonio Pollice che, a parere dei promotori, del master ha rappresentato un esempio di buona pratica nel rendere l’arte e la cultura ottimi mezzi per veicolare lo sviluppo turistico del territorio calabrese.

Con la lezione intitolata “Eventi come strumento di promozione turistica e territoriale”, Francescantonio Pollice ha illustrato il complesso lavoro che ha portato alla realizzazione del 47° MusicAMA Calabria. Il ricco calendario di spettacoli si è rivelato uno strumento efficace per promuovere le bellezze materiali e immateriali dell’area centrale della Calabria, in particolare dell’istmo più stretto d’Italia tra il Mar Tirreno e lo Ionio.

Gli iscritti alla quinta edizione del Master del Touring Club Italiano e Fondazione Campus hanno avuto l’opportunità di apprezzare il processo che ha condotto dalla progettazione all’esecuzione dell’evento. In particolare, hanno potuto conoscere le azioni intraprese per la valorizzazione turistica delle città di Lamezia Terme e Catanzaro.

Dopo aver illustrato l’articolazione del Festival, che comprendeva le sezioni Top Events, Produzioni Originali, Musica da Camera ed Educational, il Maestro Pollice ha evidenziato il progetto di comunicazione. Questo ha previsto la creazione di una sezione del portale www.amaeventi.org dedicata a Calabria Straordinaria, con l’inserimento di 12 video e 13 guide sulle bellezze della Calabria. A questi si sono aggiunti due video originali commissionati da AMA Calabria per valorizzare il brand regionale.

Il primo, realizzato da Erica Abelardo, in arte Eka, stimata visual designer italiana di fama globale, celebrava le sedi del Festival e le eccellenze del territorio. Il secondo, con protagonista il pianista Maurizio Mastrini, utilizzava la sua musica per far conoscere la città di Lamezia Terme. Entrambi si sono rivelati molto efficaci. Tutto questo materiale è stato poi diffuso a livello internazionale, da Los Angeles a San Paolo, da Rabat a Varsavia, oltre che sui siti istituzionali di 10 tra le principali istituzioni musicali italiane. Significativa anche la presenza comunicativa sui social media e sulle televisioni, con video dedicati a tutti gli eventi del Festival.

Con una particolare attenzione al pubblico di tutte le età, il 47° MusicAMA Calabria si è distinto per la sezione “Educational” dedicata alle giovani generazioni. Questa iniziativa ha offerto ai più giovani l’opportunità di immergersi nell’arte e nella musica attraverso eventi ospitati in alcuni dei luoghi più affascinanti di Lamezia Terme, tra cui il Teatro Grandinetti Comunale, il Complesso Monumentale San Domenico e Palazzo Guzzi.

La strategica scelta di Lamezia Terme, voluta dal M° Pollice per la sua centralità come porta d’accesso alla Calabria grazie all’aeroporto internazionale, ha assicurato un arrivo comodo e veloce per i turisti italiani e stranieri, con un conseguente impatto positivo sul turismo locale. Proprio questa oculata decisione ha favorito la risonanza nazionale degli eventi, come dimostrano le interviste al M° Pollice per Radio RAI e gli articoli pubblicati su riviste come Dove – Il Tempo del Viaggio, Touring e sui principali quotidiani nazionali, tra cui il Corriere della Sera.

Questa importante promozione culturale del territorio si è rivelata fondamentale e costituirà certamente un elemento positivo per una strategia a medio termine che valorizzi il vero volto della nostra regione: terra di accoglienza, cultura e ricchezze ambientali ed enogastronomiche. L’appuntamento è per la 48ª edizione del Festival MusicAMA Calabria, prevista per il prossimo mese di novembre.