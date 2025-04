Lamezia, il 4 aprile presentazione libro “Feeling” su Pino Daniele

Condividi

Venerdì 4 aprile alle ore 18:30 presso Vinoteque, Lamezia Terme ospiterà Gianni Valentino, scrittore ed educatore partenopeo, autore del libro “Feeling” su Pino Daniele.

Un racconto-calendario magico che attraverso 12 canzoni emblematiche (una per ogni mese dell’anno), compone un jukebox sonoro e appassionato, un mosaico inedito della smisurata avventura creativa del grande musicista e cantautore napoletano, scomparso il 4 gennaio 2015. Gianni Valentino esplora i molteplici volti di Pino Daniele: compositore, produttore, pacifista, autore di colonne sonore, interprete d’‘a parlesia, reporter e fan delle parolacce poetiche. Attraverso retroscena, curiosità artistiche e testimonianze di artisti e amici, il libro svela dettagli inediti sulla vita e sull’opera di uno dei più grandi talenti della musica italiana.

«Fino a sei mesi fa non avrei mai immaginato di scrivere un libro su Pino Daniele», racconta Gianni Valentino. «Ma una sera d’estate ho sentito che il libro era già pronto dentro di me. Dovevo solo ascoltarlo e srotolarlo su dodici capitoli, come un calendario amoroso dedicato alla sua musica. Le 12 canzoni scelte sono una mappa per orientarsi nell’intera produzione di Pino Daniele».

L’evento, sostenuto da 4RoomsB&B, Edilchirico e Caparrotta&Collocavvocati, sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo di Pino Daniele, ripercorrendo le tappe della sua carriera attraverso aneddoti, ricordi e musica. Un tributo sentito a un artista che ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana e internazionale.