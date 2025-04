Il 19 aprile Festa dell’incontro a Martirano Lombardo

Condividi

Giorno 19 aprile presso la sede del Progetto SAI – Martirano Lombardo, in via Mantova, si svolgerà l’inaugurazione di un nuovo Parco Giochi destinato ai bambini. Per il nuovo parco giochi si ringrazia gli organizzatori del “1° Memorial Vincenzo Gallo” per la donazione di un dondolo acquistato col ricavato dell’evento.

Nell’occasione, a seguire, si darà il benvenuto alle nuove famiglie che sono entrate a far parte della nostra comunità a seguito dell’inserimento di Martirano Lombardo al Progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione

l Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo. I progetti territoriali SAI garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che vanno oltre la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Martirano Lombardo ha aderito all’attivazione di posti per l’accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

La norma prevede l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età. Possono essere accolti, inoltre, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Nell’ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza; al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo livello, finalizzato all’integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate.

L’obiettivo più alto, nel tempo di permanenza in comunità, è quello di potenziare le loro autonomie di base, far conoscere il territorio e costruire con loro un progetto autonomo e indipendente a partire dai loro desideri e dai loro bisogni (tra i quali il ricongiungimento familiare, le prospettive lavorative e la regione dove vivere..)

I progetto prevede attività per facilitare l’apprendimento dell’italiano e l’istruzione degli adulti, l’iscrizione a scuola dei minori in età dell’obbligo scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status. Con l’obiettivo di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un percorso di (ri)conquista della propria autonomia, i progetti territoriali dello SAI completano l’accoglienza integrata con servizi volti all’inserimento socio-economico delle persone. Sono sviluppati, in particolare, percorsi formativi e di riqualificazione professionale per promuovere l’inserimento lavorativo, così come sono approntate misure per l’accesso alla casa. A Martirano Lombardo sono state accolte 4 famiglie:

n. 2 famiglie con tre figli cadauna

n. 1 coppia senza figli

n. 1 coppia in attesa della nascita del loro primo figlio …. Martiranese.