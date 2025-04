La “rivoluzionaria” Chiara Francini il 22 aprile a Lamezia Terme

Condividi

Lamezia Terme – Grande attesa in città per lo spettacolo di Chiara Francini, che arriva sul palco del Teatro comunale Grandinetti di Lamezia Terme con la sua voce ironica, profonda e senza filtri.

Martedì 22 aprile alle ore 21 andrà infatti in scena “Forte e Chiara”, uno spettacolo autobiografico travolgente, umano, vero. Un viaggio tra sogni, cadute, risalite e battaglie personali.

Un one-woman-show, un racconto umano e rivoluzionario, attraverso il quale Chiara Francini racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, senza peli sulla lingua e senza far sconti a nessuno.

Un monologo frizzante, che unisce comicità e intrattenimento, tra citazioni, gag e sapiente umorismo, e che ripercorre la sua vita: dall’infanzia ad oggi. Uno show pieno di sarcasmo e ironia tagliente, capace di far ridere, divertire e anche riflettere, con musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri,

collaborazione artistica Michele Panella, e con la regia di Alessandro Federico. Produzione Pierfranceso Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni.