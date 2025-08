Lamezia, “Al Vaglio”, confermati anche quest’anno la qualità degli ospiti e il calore del pubblico

Condividi

Tre appuntamenti di qualità, dal 26 al 31 luglio, per Al Vaglio, la rassegna culturale nata nel 2022 e ospitata in uno degli angoli più suggestivi del cuore antico di Sambiase di Lamezia Terme.

Dal 26 al 31 luglio 2025 Al Vaglio ha percorso un nuovo tratto della sua avventura collettiva partita nell’estate del 2022 in uno degli angoli più suggestivi della città di Lamezia Terme, l’Atrio Verdi del popoloso quartiere di Sambiase.

Diretta da Antonio Pagliuso, la rassegna ha confermato per il quarto anno consecutivo la sua autonomia artistica e organizzativa e la sua posizione nello sfaccettato panorama culturale della regione, una proposta sempre più ampia e diversificata. E anche di questo si è riflettuto nel corso delle serate.

Al Vaglio è una rassegna che oltre al fine culturale, di promozione della lettura attraverso l’incontro fra i lettori e gli autori, persegue l’obiettivo di “rinnovare il valore del centro storico di Sambiase” sostiene Paola Sergi, presidente dell’associazione Al Vaglio, una parte della città non propriamente al centro dei riflettori della cultura cittadina, ma che anche grazie alla rassegna culturale e agli ospiti che questa ogni anno coinvolge sta conquistando una visibilità sempre maggiore.

Il pubblico, gli appassionati lettori e i legami oramai consolidati de Al Vaglio, sono punti di forza della rassegna. “È bello constatare appuntamento dopo appuntamento, stagione dopo stagione, quanto il pubblico apprezzi la proposta artistica che offriamo” afferma Antonio Pagliuso, direttore artistico de Al Vaglio. “L’affetto del pubblico” continua “ci fa capire quanto sia corretta la scelta di puntare sulla qualità degli ospiti e dei libri selezionati, qualità che non fa per forza rima col nome altisonante, conosciuto su scala nazionale”.

Sono stati tre gli ospiti dell’edizione 2025 della manifestazione, due scrittori e una scrittrice: Pasquale Allegro, Valerio Calzolaio e Anna Mallamo.

L’inaugurazione della rassegna è stata sabato 26 luglio con Pasquale Allegro e la prima presentazione pubblica del suo nuovo romanzo, appena pubblicato per i tipi di Arkadia Editore, “Se ritieni che sia giusto”. A conversare con Allegro, svelando in anteprima i temi dell’opera, Antonella Falco, critico letterario e cinematografico.

Nelle successive serate di mercoledì 30 e giovedì 31 luglio nella cornice dell’Atrio Verdi sono arrivati Anna Mallamo, giornalista della “Gazzetta del Sud” e autrice di “Col buio me la vedo io”, edito Einaudi, uno dei romanzi più amati dell’anno, già vincitore del Premio letterario Mondello e in finale al Premio Berto, e Valerio Calzolaio, giornalista e saggista, già deputato della Repubblica, che ha firmato “Isole carcere”, un libro, uscito per Edizioni Gruppo Abele, che racconta il percorso storico e culturale che, nel corso dei millenni, ha portato centinaia di isole sparse per i mari del globo a essere utilizzate dagli uomini come luoghi di esilio e confino per i propri simili.

A conversare con Anna Mallamo è stato il direttore artistico Pagliuso, coadiuvato dalle letture di Sabrina Pugliese; a dialogare con Valerio Calzolaio, invece, il giornalista Ugo Floro.

Al Vaglio 2025 è stato reso possibile grazie alla organizzazione della omonima associazione culturale con il supporto dei partner Glicine rivista, Music Art Service, Premio Muricello, Compagnia Teatrale Vacantusi, Libreria Tavella Ubik Librerie e LameziaTerme.it e il patrocinio gratuito del Comune della città di Lamezia Terme.

Il progetto è finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. – avviso attività culturali 2023.