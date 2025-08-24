Grande successo per la prima di «A Palazzo con lo Scrittore». Al Convento di San Francesco di Maida protagonista Luigi de Magistris

Condividi

Ha preso il via nel quattrocentesco Convento di San Francesco di Maida la sesta edizione della rassegna culturale «A Palazzo con lo Scrittore», ideata e diretta da Raffaele Gaetano. L’originale cartellone si snoda lungo tre affascinanti appuntamenti e vede protagoniste altrettante dimore, ville e siti storici calabresi, per l’occasione aperti eccezionalmente al pubblico prenotato.

Attraverso un itinerario che ha via via assunto la forma del racconto e del ritratto, ospite del primo evento è stato Luigi de Magistris, protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, autore di un saggio di grande successo come Poteri occulti.

Stimolato da Raffaele Gaetano, l’ospite toccato tutti i grandi temi che caratterizzano il suo libro. Il pubblico è rimasto in religioso silenzio, catturato dalla ricchezza e attualità dei temi affrontati: dai cosiddetti poteri forti orchestrati dalla massoneria deviata, alla mafia calabrese, alla camorra, alle collusioni tra mafia e colletti bianchi, al valore della Carta Costituzionale, all’importanza della cultura. La secolare storia del Convento di San Francesco di Maida si è così armonizzata con la bellezza della parola,in un unicum veramente emozionante.

Ma la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore» ha regalato anche altri momenti preziosi come il caloroso saluto del sindaco di Maida Salvatore Paone, richiamare alla memoria la storia del convento, affidata a don Giancarlo Leone, la visita guidata, le musiche eseguite dalla raffinata arpista Elena Andreacchi e la degustazione di vini di eccellenza della Cantina Grutteria.

“I palazzi, le ville e i siti storici da sempre affascinano chi ama immergersi nella bellezza – fa sapere Raffaele Gaetano -come in uno scrigno prezioso. A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere questi presidi di eleganza schiudendoli per un giorno al pubblico. Un’esperienza capace di interferire con le emozioni sino a colmarle di senso”

Dopo il Convento di San Francesco di Maida, sarà la volta, sabato 6 settembre, di Tenuta Abbatia di Cortale, per concludere questa sesta edizione a Tenuta Acton di Rizziconi, sabato 13 settembre. Eventi imperdibili per una totale immersione tra mobili di pregio, opere d’arte e giardini rigogliosi.

La rassegna, che gode del prestigioso patrociniodell’Associazione Nazionale Dimore Storiche, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende che credono fortemente in progetti culturali innovativi.