Presentata Prima Edizione del Premio San Francesco di Paola in programma il 30 agosto 20.30, grande attesa per il prestigioso evento

Presso la fantastica location della Sala Rossa del Chiostro del Santuario di San Francesco di Paola, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio San Francesco di Paola.

“Sotto il cielo di Frate Francesco – Premio San Francesco di Paola” si terrà il prossimo 30 agosto alle 20.30.

Evento tanto atteso e di grande prestigio fortemente voluto dal Direttore artistico Claudio Greco, noto stilista.

Alla presentazione, moderata dal giornalista Gianfranco Bonofiglio, ha partecipato, oltre al Direttore Artistico dell’evento, Claudio Greco, Padre Domenico Crupi, ViceVicario dell’Ordine dei Minimi, Roberto Perrotta, Sindaco di Paola, il Maestro Orafo, Michele Affidato.

Il noto fashion designer, Claudio Greco, aprendo i lavori di presentazione ha rimarcato il suo stretto legame con il Santuario Basilica di San Francesco di Paola con la figura del Santo, avendo già ideato e organizzato negli anni passati degli eventi e delle

iniziative in nome di San Francesco.

Claudio Greco non ha voluto svelare i nomi di chi riceverà il Premio per non svelare la sorpresa di nomi altisonanti e affermati in campo nazionale e internazionale.

Personaggi di grande talento di origini calabresi che con il loro talento, la loro volontà e la loro costanza, valori tipicamente caratterizzanti l’indole calabrese, hanno realizzato i loro sogni e le loro aspirazioni incarnando anche i valori legati alla figura Universale di San Francesco di Paola.

E la serata, ha affermato con entusiasmo, Claudio Greco non sarà solo la premiazione ma sarà caratterizzata da tanti momenti di vera arte e di spettacolo per una serata che sarà condotta da Marzia Roncacci, nota giornalista Rai2 e inserita, nei suoi momenti salienti, in una rubrica di Rai2.

Padre Domenico Crupi, ViceVicario dell’Ordine dei Minimi, ha affermato che la Prima Edizione del Premio San Francesco di Paola sarà certamente un momento importante ed un messaggio di pace e speranza molto sentito in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Una Prima Edizione alla quale ne seguiranno altre per renderlo un appuntamento annuale prestigioso e conosciuto ovunque considerato che San Francesco di Paola è un Santo amato dappertutto.

Inoltre Padre Domenico Crupi ha voluto anche ringraziare Padre Francesco Trebisonda, per l’impegno profuso nella organizzazione dell’evento.

Il Sindaco di Paola, Roberto Perrotta, si è detto “orgoglioso dell’iniziativa e si è detto certo che la Prima Edizione non potrà che essere un grande e successo al quale ne seguiranno altri nelle successive edizioni.

L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza di Paola è fortemente legata alla figura di San Francesco e al Santuario.

Un momento di festa, di premiazione, di vera e pura arte e di spettacolo non può che essere accolto con grande entusiasmo dalla città del Santo e da tutti coloro i quali amano San Francesco”.

Il maestro Orafo Michele Affidato ha manifestato il proprio orgoglio per essere stato chiamato a realizzare il prestigioso Premio che verrà consegnato la sera del 30 agosto.

“Un vero onore aver potuto contribuire – ha affermato il Maestro Orafo – ad una bellissimo e prestigioso evento del quale si sentiva la mancanza e che avrà certamente risonanza nazionale ed internazionale”.

La Conferenza si è conclusa con le numerose domande poste dai tanti operatori dell’informazione che hanno partecipato.

Intanto cresce l’attesa per la Prima Edizione del “Premio San Francesco di Paola – Sotto il Cielo di Frate Francesco”.