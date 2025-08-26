Torna “Conflenti Sing”: il 27 agosto la seconda edizione del festival canoro

Condividi

Conflenti si prepara ad accogliere una nuova serata di musica, emozioni e talento. Il 27 agosto, alle ore 21:30, in Piazza Visora, andrà in scena la seconda edizione di “Conflenti Sing”, sotto la direzione artistica di Antonella Audino.

Ad aprire la serata sarà Paola Carino, vincitrice della prima edizione, che interpreterà La Rondine, brano che aveva dedicato alla nonna scomparsa: un momento di forte intensità emotiva che darà il via alla serata.

Sul palco si esibiranno 13 concorrenti, pronti a mettersi in gioco davanti a una giuria di sei esperti – Marco Calabrese, Giovanni Emilio Audino, Oreste Sergi Pyrro, Luca Aurora, Saveria Mastroianni Ianni e Carmen Loiacono – che valuterà interpretazione, presenza scenica, tecnica vocale e simpatia.

In palio i premi per il 1°, 2° e 3° posto, oltre al Premio Speciale della Giuria alla Simpatia.

Questa edizione sarà dedicata al tema della Memoria e del Ricordo, senza perdere lo spirito di unità e solidarietà che contraddistingue il festival.

“La musica è il linguaggio universale dell’anima, capace di esprimere emozioni che le parole non possono. È una macchina del tempo, capace di trasportarci in altri luoghi e momenti della nostra vita. Con queste parole vi invito a raggiungere Piazza Visora per emozionarvi e cantare insieme” – dichiara la direttrice artistica Antonella Audino.

“Conflenti Sing è nato per dare voce al talento locale e per creare legami. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere il valore della memoria, portando sul palco non solo musica ma anche emozioni e storie che appartengono a tutti noi. È una serata di amicizia, solidarietà e sana competizione, in cui ogni nota contribuisce a unire la comunità.”

L’appuntamento è dunque per il 27 agosto, sotto le stelle di Conflenti, per una serata in cui la musica diventa condivisione e memoria viva.