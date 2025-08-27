Grande attesa per la presentazione del libro di Marzia Roncacci giovedì 28 agosto a Falerna

Condividi

La giornalista Rai del Tg2 ha scelto il Riva Restaurant per raccontare al tramonto il bisogno di un’emancipazione privata e lavorativa ne “L’Invidia del Pene”.

Sarà il tramonto sul Mar Tirreno ad accogliere Marzia Roncacci, giornalista Rai del Tg2 e conduttrice del programma “Tg2 Italia Europa”, per la presentazione del suo libro “L’Invidia del Pene”. Per l’occasione la giornalista ha scelto infatti la bellezza e la poliedricità del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, che darà un assaggio della sua cucina contemporanea di pesce con un aperitivo e una selezione speciale di cocktail.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Discover Italy Foundation E.T.S. – che si occupa di promuovere il territorio calabrese e la sua cultura- sarà moderato dalla baronessa Ginevra Vircillo.

“L’invida del pene”, concetto teorizzato da Sigmund Freud in merito alla percezione difettosa che le bambine possiedono del proprio corpo, privato appunto del genitale maschile, viene riportato nel libro biografico dall’omonimo titolo di Marzia Roncacci.

“Io non ho mai desiderato nascere maschio” dichiara Marza Roncacci e lo spiega bene nel suo “manifesto alle nuove generazioni” raccontando vicende e della sua vita che si intrecciano ad eventi storici e politici del ’68.

Dal bisogno di emancipazione privata e lavorativa al concetto di amore, sesso e matrimonio, tutto narrato da mente e cuore di una donna che ha saputo riconoscere il proprio valore estinguendo qualsiasi discrimine di genere.

“E’ un onore accogliere Marzia Roncacci e per l’occasione essere luogo di confronto, positività e promozione dell’uguaglianza di genere, senza mai rinunciare al gusto e al relax che il Riva garantisce” dichiara Roberto Gallo, patron del Riva.