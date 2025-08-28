Il 2 settembre a Venezia presentazione del Tropea Film Festival

Condividi

Sarà presentata martedì 2 settembre alle ore 12, nella Sala Tropicana 2 dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la nuova edizione del Tropea Film Festival, in programma dal 14 al 20 settembre.

La kermesse renderà omaggio a Ugo Tognazzi, nel 35° anniversario della scomparsa, con la locandina ufficiale e una mostra a Palazzo Santa Chiara curata da Marco Dionisi e supervisionata da Ricky Tognazzi. Confermato il ritorno di Mădălina Ghenea, che porterà uno spot girato a Tropea.

In programma proiezioni, incontri e panel dedicati a temi d’attualità come intelligenza artificiale, formazione e nuove professioni dell’audiovisivo, oltre ai due contest ufficiali Un corto per Tropea e Spazio Casting. Tra le celebrazioni, i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri e i 50 anni dall’uscita di Amici Miei.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social ufficiali del Tropea Film Festival e sul sito www.tropeafilmfestival.it.