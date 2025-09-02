«A Palazzo con lo Scrittore» con Massimo De Lorenzo. L’attore, tra i protagonisti della serie cult Boris, alla Tenuta Abbatia di Cortale

Condividi

Ritorna «A Palazzo con lo Scrittore», rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano. L’originale cartellone, che si articola in tre appuntamenti, sta vedendo protagoniste altrettante dimore e siti storici, aperti per l’occasione al pubblico prenotato.

Ospite del secondo appuntamento, che si svolgerà a Cortale, sabato 6 settembre alle ore 17.30, presso la suggestiva Tenuta Abbatia, l’attore di cinema e teatro Massimo De Lorenzo, tra i protagonisti della serie cult Boris.

De Lorenzo, in dialogo con Raffaele Gaetano, declinerà i contenuti del suo ultimo libro dal titolo «Tante care cose».

Ma, al solito, la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore» prevede anche altri momenti preziosi come richiamare alla memoria la storia della tenuta, affidata questa volta allastorica dell’arte Giuliana De Fazio e l’esecuzione di brani del repertorio chitarristico da parte del maestro Luca Laganà.

«Da sempre le Ville, i Palazzi e si siti storici si distinguono per il loro attaccamento a un canone antico – evidenzia Raffaele Gaetano – presìdi di eleganza per chi ama immergersi nella bellezza come in uno scrigno prezioso. La rassegna A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere queste gemme preziose schiudendole al pubblico».

La sesta edizione del cartellone si svolge quest’anno inalcune importanti e raffinate dimore e siti storici calabresi: il Convento di San Francesco di Maida, Tenuta Abbatia di Cortale e Tenuta Acton di Rizziconi. Tre eventi da non perdere per una totale immersione tra mobili di pregio eopere d’arte. Partecipazione su prenotazione al 392.3620049.

La rassegna, che gode del prestigioso patrociniodell’Associazione Dimore Storiche Italiane, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende che credono fortemente nei progetti culturali di qualità: Arpaia, Paradiso Group, Studio Furnari, Mediolanum Davide Gambarotti, Mood, Grutteria.