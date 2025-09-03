Il 6 settembre a Santa Caterina dello Ionio Cartoline Rock Tales, appuntamento conclusivo della rassegna culturale “Uno Sguardo dalla Torre”

Condividi

Santa Caterina dello Ionio Marina (CZ)– Sabato 6 settembre alle ore 19:30, nell’incantevole cornice della Torre Sant’Antonio a Santa Caterina dello Ionio Marina, si terrà l’appuntamento conclusivo della rassegna culturale “Uno Sguardo dalla Torre” (IX edizione), dal titolo “Cartoline Rock Tales – Il Rock si racconta tra storytelling, live art e musica”.

Cosa è la manifestazione Uno Sguardo dalla Torre

“Uno Sguardo dalla Torre” è una rassegna culturale che ogni anno anima il suggestivo resort Torre Sant’Antonio con una raffinata unione di arte, musica, letteratura e temi di attualità, sempre con un forte legame con la storia e l’identità calabrese. Giunta alla sua nona edizione quest’anno con un programma arricchito da collaborazioni diffuse in vari centri della zona (Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e Badolato), dando vita a un percorso culturale condiviso.

Cartoline Rock Tales – il 6 settembre

“Cartoline Rock Tales” è un progetto che unisce narrazione, musica e arte visiva. A questa serata partecipano:

Francesco Villari, autore e storyteller, che conduce il racconto delle storie rock e degli aneddoti musicali;

Salvatore Familiari, al chitarra, che accompagna le storie con un sottofondo musicale evocativo;

Luisa Malaspina, che interpreta le musiche con tele dipinte in tempo reale (live art)

Insieme, danno forma a un’esperienza multisensoriale: parole, suoni ed immagini si intrecciano per restituire il fascino e il mito della musica rock in modo innovativo e coinvolgente.

Un’occasione unica

Termina quest’anno la rassegna “Uno Sguardo dalla Torre” con una performance che promette di emozionare e sorprendere il pubblico. “Cartoline Rock Tales” trasforma il rock, le sue storie e le sue suggestioni, in un racconto scenico fatto di parole, musica e pittura dal vivo. Un omaggio originale e raffinato a un genere che ha segnato intere generazioni.