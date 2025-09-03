Lamezia In Fermento, torna il tradizionale festival dedicato alla birra artigianale

Condividi

LAMEZIA TERME – Torna per il decimo anno l’atteso appuntamento con “Lamezia in Fermento”, il tradizionale festival della birra che, per celebrare degnamente il decimo anniversario, quest’anno ospiterà per ben tre giorni (5, 6 e 7 settembre), in pieno centro cittadino, il meglio della produzione artigianale italiana accuratamente selezionata da Il Santo Bevitore, storico promotore dell’evento.

La degustazione sarà accompagnata, come consuetudine, da un’area food e da tanta musica tra live d’autore e dj set. Ad aprire il festival, venerdì 5, i Big Sur, band attivissima nel circuito classic rock del Sud Italia, con oltre 500 concerti alle spalle dislocati su palchi prestigiosissimi quali Tropea Blues Festival, South Italy Blues Connection di Matera e tanti altri. Un imperdibile appuntamento con i più grandi successi della storia del rock per un Day I ad alto voltaggio.

Sabato 6, poi, spazio al dj set di Vins Perri, frontman degli Sharada e batterista dei Nimby, attivo anche dietro la consolle nei locali di tutta la provincia (e non solo) con una selezione capace di coprire decenni e decenni di storia della pop music in tutte le sue declinazioni. A chiudere la decima edizione domenica 7, infine, gli Horny Brothers, coinvolgente band country & bluegrass specializzata nella rilettura dei classici della tradizione americana. Un pieno di energia e divertimento, dettato dalla perfetta alchimia tra musica e ballo, per un live act spumeggiante nel segno del folklore made in USA.

Gli ospiti birrai, invece, saranno Enrico da RadiocraftBrewery Castelli Romani (5 settembre) e Roberto Da Busa dei Briganti Padova (6 settembre).

Ingresso gratuito. Start ore 18.