Lamezia, l’8 settembre conferenza stampa di presentazione di “Caudex – Visioni Letterarie”

Lamezia Terme – Sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 8 settembre 2025 alle ore 11 nella sala degli Affreschi di Palazzo Nicotera a Lamezia Terme la rassegna letteraria “Caudex – Visioni Letterarie”, importante progetto artistico-culturale realizzato dall’associazione “I Vacantusi” di Lamezia Terme, selezionato dal Salone Internazionale del Libro di Torino per il progetto “Luci sui Festival”.

La kermesse lametina, ideata e diretta da Sabrina Pugliese, nata prima come format inserito in più progetti realizzati dall’associazione lametina, ora è diventato un vero e proprio Festival. Questo originale format delle presentazioni non solo racconta ma fa vivere la letteratura nella sua forma più intensa e multisensoriale, regalando al pubblico un’esperienza fatta di parole, musica, teatro e ballo, capace di coinvolgere ed emozionare.

Alla conferenza stampa saranno presenti la direttrice artistica Sabrina Pugliese, il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone, l’assessore comunale alla Cultura e allo Spettacolo Annalisa Spinelli e il presidente e direttore artistico de “I Vacantusi” Nico Morelli.

Nel corso della conferenza stampa verrà consegnato un riconoscimento alla carriera al caporedattore del Tgr Calabria Riccardo Giacoia.