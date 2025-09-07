Massimo De Lorenzo protagonista di «A Palazzo con lo Scrittore», a Tenuta Abbatia di Cortale successo per l’attore della serie cult Boris

Condividi

Secondo appuntamento per «A Palazzo con lo Scrittore», originale rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano che vede protagonisti tre illustri scrittori in altrettante dimore e siti storici calabresi aperti per l’occasione al pubblico.

Ospite della serata, che si è svolta nella bellissimaTenuta Abbatia di Cortale, Massimo De Lorenzo, tra i protagonisti della serie cult “Boris”, autore della raccolta di lettere, Tante care cose.

Attraverso un itinerario dialogico che ha via via assunto la forma del racconto e del ritratto, l’attore ha messo a fuoco i grandi temi dell’esistenza attraverso i suoi ricordi. I chitarristi classici Luca Laganà e Paolo Isabella hanno impreziosito l’evento eseguendo brani di Ennio Morricone, ulteriormente puntellato dalla storica dell’arte Giuliana De Fazio che hadipanato la storia della Tenuta. Il numeroso pubblico presente e lo stesso Piero Agosteo, proprietario della struttura, hanno molto apprezzato l’originalità della proposta e, alla fine, il plauso è stato unanime.

Dopo il Convento di San Francesco di Maida e Tenuta Abbadia di Cortale, sabato 13 settembre la rassegna si concluderà a Tenuta Acton di Rizziconi (RC), una suggestiva residenza di campagna calabrese del XVIII secolo.

«A Palazzo con lo Scrittore» gode del prestigioso patrocinio dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche e del sostegno di aziende che credono fortemente in progetti culturali innovativi come questo.