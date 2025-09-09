Dal 12 al 14 settembre il Lamezia Comics & Co… al Parco Peppino Impastato

Condividi

Lamezia Terme – Il Lamezia Comics & Co… è pronto a riscendere in campo dal 12 al 14 settembre, a Lamezia Terme (CZ), all’interno del parco Peppino Impastato.

«Finalmente si ricomincia dopo un anno di intenso lavoro per la realizzazione di questa edizione. Un’edizione difficile da portare a termine per le solite e innumerevoli difficoltà che riscontriamo e che sono intrinsecamente legate al nostro territorio – spiega Alessandro Sacco, presidente di Attivamente, l’associazione culturale no profit che ogni anno organizza il comics lametino. Nonostante questo, siamo tutti davvero soddisfatti».

La sedicesima edizione sarà molto ricca, grazie alla collaborazione con le tantissime associazioni del territorio assieme alle quali si rafforza, di anno in anno, il legame e il concetto di valorizzazione della regione calabrese. Prima fra tutte con la Malgrado Tutto, l’associazione responsabile della gestione del parco. «Le associazioni con cui lavoriamo, hanno radici profonde e offriranno le loro competenze in materia di intrattenimento e a disposizione dei visitatori» continua. Scacchi, laboratori, technic guidati, costruzioni e tanto altro per una tre giorni piena di attività interessanti e stimolanti.

Il Lamezia Comics & Co…, proprio grazie alle sue innumerevoli attività, ha riorganizzato le sue aree in distretti, come la Gaming District, uno dei centri nevralgici della fiera: «al suo interno non verranno solo ospitate tutte le attività dedicate ai giochi classici, da tavolo e quelli dedicati alla realizzazione di miniature, ma verranno ospitate anche i giochi cosiddetti elettronici della Gaming Jam Session» dichiara Sacco. Infatti, i gamers avranno a disposizione più di 20 postazioni da gioco, riprendendo ed espandendo le molte iniziative della GJS organizzata il 27 aprile scorso.

Food District, Adventure District, Shopping District e il Live District, che si occuperanno rispettivamente di cibo, intrattenimento, vendita, conferenze e concerti – come il Once Upon a Tune e i suoi anni 2000 che si terrà venerdì 12 e il concerto dei Parimpampum di sabato 13 -, saranno presenti anche i due contest fondamentali della fiera: il Contest Cosplay, la forma d’arte in cui cimentarsi nei panni dei propri personaggi preferiti, e il Premio Fiorella Folino, dedicato alla memoria dell’artista lametina scomparsa nel 2013.

Infine gli ospiti. Tra i tanti nomi importanti, come l’animation filmaker Claudio Quattrone, il content creator Francesco “Tizio Qualunque” Gastaldo, l’esperto di cultura pop Matteo Di Bella alias OcelotMDB, spiccano quelli di Leon Chiro ed Elizabeth Rage. Il primo, campione di wrestling professionista, cosplayer e influencer Associazione Culturale Attivamente APS italiano tra i più seguiti al mondo, con milioni di follower sui social; e la seconda, cosplayer professionista, costume designer e ProWrestler originaria di Los Angeles. Entrambi arricchiranno la fiera con la loro bravura e abilità nelle giornate di sabato e domenica.

«Ci saranno davvero tanti ospiti e artisti a livello nazionale e internazionale come Leon Chiro ed Elizabeth Rage. Inoltre, si rinnova anche la collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e con il liceo artistico e delle scienze umane “Siciliani – De Nobili”. Per noi anche questo è un grande punto di forza, perché ci permette di dar voce e visibilità a nuovi talenti locali. Come sempre siamo orgogliosi» conclude Sacco.

Il Lamezia Comics & Co…, con il grande lavoro dei suoi volontari e volontarie, la divulgazione della cultura, la valorizzazione del proprio territorio e l’importanza dell’inclusione, è pronto a un’altra magica edizione.