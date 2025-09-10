Presentati gli eventi del ‘Reggio Live Fest’ 2025. Dal 10 al 16 settembre la grande musica sul Lungomare Italo Falcomatà

Condividi

Si è svolta presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del “Reggio Live Fest” 2025; sotto la direzione artistica di Ruggero Pegna.

Un cartellone ricco di eventi che accompagneranno le Feste Mariane dal primo all’ultimo giorno con l’intervento di artisti di rilievo nazionale; tra cui alcune intramontabili icone come il maestro Maurizio Vandelli, ‘il principe dell’Equipe 84, che aprirà il festival con un tributo a Lucio Battisti. Il Reggio Live Fest si svolgerà dal 10 al 16 settembre sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria con concerti a ingresso libero e inizio alle ore 22.00. Questo il programma: 10 settembre Maurizio Vandelli, tributo a Lucio Battisti; 11 settembreIrene Grandi; 12 settembre Raphael Gualazzi con orchestra; 13 settembre Fred De Palma; 14 settembre Patagarri e Bandabardò; 15 settembre opening Lio; 16 settembre Serena Brancale.

A portare i saluti istituzionali, nella duplice veste di sindaco del Comune e della Città Metropolitana, (Enti che hanno supportato economicamente il cartellone), Giuseppe Falcomatà; affiancato dal consigliere delegato al turismo, Giovanni Latella.

Il primo cittadino ha voluto evidenziare quanto “il Reggio Live Fest sia frutto di un preciso sforzo di visione e programmazione, frutto di una scelta di indirizzo ben precisa: la cultura come investimento sociale, economico e quale attrattore per turisti o per cittadini dell’hinterland o della vicina Sicilia”. “Noi lo facciamo – ha aggiunto Falcomatà – principalmente per questo: Reggio Calabria è una città che in questi anni ha investito, sta investendo e continuerà a investire moltissimo in cultura e in eventi culturali. Sono attività di promozione del territorio, forme vere e concrete di marketing territoriale, iniziative che lasciano negli artisti e nei partecipanti la consapevolezza di aver vissuto la loro esperienza in una città dalla storia trimillenaria. Una città forse poco conosciuta, o conosciuta talvolta per motivi meno felici, che invece merita attenzione per il suo straordinario patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico”.

“Oggi – ha continuato – apriamo ufficialmente le Feste Mariane. Abbiamo voluto inserire all’interno delle celebrazioni dedicate alla nostra più antica tradizione religiosa, il culto della Madonna della Consolazione, un momento che renda questa festa un appuntamento non solo per i cittadini ma anche per i turisti e per quanti arriveranno dall’area metropolitana e dalla vicina Messina. È frutto di una programmazione avviata mesi fa e che affonda le sue radici già nove anni fa, quasi all’inizio di questa esperienza amministrativa. Il nostro obiettivo – ha evidenziato il primo cittadino – è accompagnare la festa aprendola e chiudendola con eventi che vadano oltre i tre giorni canonici, creando un percorso di avvicinamento capace di generare attesa, coinvolgimento e partecipazione”.

“L’offerta turistica, culturale e musicale della città si arricchisce: lo dimostrano anche le nuove illuminazioni in corso di installazione, che stanno già creando un clima speciale in città ed il Reggio Live Fest sarà protagonista di questo clima. Vogliamo viverlo intensamente – ha concluso il sindaco- perché rappresenta un’immersione nel tessuto cittadino: saluta la fine dell’estate e ci ricarica in vista dei prossimi appuntamenti”.