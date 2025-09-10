Sonia Serazzi ospite di «A Palazzo con lo Scrittore». A Rizziconi la nota scrittrice di «Non c’è niente a Simbari Cricri»

Condividi

Giunge al capolinea «A Palazzo con lo Scrittore», fortunata rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano. Il cartellone, che si snoda in tre imperdibili incontri con l’autore, ha visto sin qui protagonisti altrettante dimore e siti storici, aperti per l’occasione al pubblico.

Ospite del terzo appuntamento, che si svolgerà a Rizziconi, sabato 13 settembre, alle ore 17.00, presso la settecentesca Tenuta Acton, la pluripremiata Sonia Serazzi, tra le scrittrici più originali dell’ultima generazione.

La Serazzi, in dialogo con Gaetano, declinerà i contenuti del suo ultimo libro dal titolo «Il cielo comincia dal basso», edito da Rubbettino.

Ma la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore» allinea anche altri momenti preziosi come richiamare alla memoria la secolare storia della tenuta, affidata questa volta a Elisabetta Biffis Taccone, e la degustazione di vini di eccellenza della Cantina Grutteria.

Abbiamo chiesto a Raffaele Gaetano di raccontarci il cartellone culturale da lui ideato e diretto: «Da sempre le Ville e i Palazzi storici si distinguono per il loro attaccamento a un canone antico, presìdi di eleganza per chi ama immergersi nella bellezza come in uno scrigno prezioso. A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere queste gemme preziose schiudendole per un giorno al pubblico».

La partecipazione all’evento è solo su prenotazione inviando messaggio WhatsApp al 392.3620049.

La rassegna, che gode anche quest’anno del prestigioso patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende che credono fortemente nei progetti culturali di qualità: Arpaia, Paradiso Group, Studio Furnari, Mediolanum Davide Gambarotti, Mood, Grutteria.