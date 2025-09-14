Grande partecipazione di pubblico ai primi due giorni del Lamezia Comics & Co… all’insegna della musica e dell’intrattenimento

Condividi

Lamezia Terme – Un inizio sentito e partecipato quello delle prime due giornate del Lamezia Comics & Co…, che ha aperto la sua fiera a ingresso gratuito più grande del Sud, alle ore 16.00 di venerdì 12, al parco Peppino Impastato di Lamezia Terme (CZ).

«Siamo molto felici di questi primi e partecipatissimi giorni della nostra fiera – dice Alessandro Sacco, presidente di Attivamente, l’associazione culturale no profit organizzatrice del comics lametino. Come associazione, vogliamo ringraziare il Comune di Lamezia Terme per il patrocinio e il supporto dato».

La sedicesima edizione è cominciata con la conferenza dell’animatore 2D Claudio Quattrone, il quale, nella giornata di sabato, ha poi tenuto una masterclass molto seguita sulla creazione di un’animazione; l’avvio dei tornei del Gaming District ha visto un’alta partecipazione tra i giovanissimi e gli appassionati da sempre di videogiochi; il cinema in lingua originale, tenutosi nella sala conferenze.

L’Artist Alley con i suoi talentuosi artisti, e gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e del liceo artistico Campanella-Fiorentino, i padiglioni di vendita, stand e le associazioni presenti che hanno accolto il pubblico con le tante attività: scacchi, pallavolo, tiro con l’arco, le experience fantasy e medievali, immergendo grandi e piccini in nuovi mondi.

Due giorni ricchi di musica con gli spettacoli del Once Upon a Tune che venerdì sera ha riportato, con successo e per il secondo anno consecutivo, gli anni 2000 sul palco del Lamezia Comics, e il concerto dei Parimpampum del sabato sera con le sigle dei cartoni animati più amati da tutte le generazioni. Inoltre la presenza del wrestling show, uno dei fiori all’occhiello della fiera, ha presentato esibizioni spettacolari tenute da artisti del calibro di Leon Chiro ed Elizabeth Rage. Questi ultimi, infatti, hanno incontrato il pubblico raccontando la loro vita da cosplayer e wrestler.

L’ultima giornata, quella di domenica, vedrà la presenza di OcelotMDB, che terrà una conferenza sui supereroi giapponesi, e di Francesco Gastaldo alias Il Tizio Qualunque, che parlerà dell’evoluzione dei comics. E ancora, lo show fight – Edur, il meet&greet di Leon Chiro ed Elizabeth Rage e i due contest fondamentali della fiera: il Contest Cosplay, la forma d’arte in cui cimentarsi nei panni dei propri personaggi preferiti, e il Premio Fiorella Folino, dedicato alla memoria dell’artista lametina scomparsa nel 2013.

Il Lamezia Comics & Co…, vi aspetta con la sua giornata finale piena di divertimento, cultura, valorizzazione del proprio territorio e la tanta passione che contraddistingue il lavoro di volontari e volontarie.