La scrittrice Sonia Serazzi conclude a Rizziconi la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore»

Condividi

Si è conclusa la sesta edizione di «A Palazzo con lo Scrittore», fortunata rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano, che tra agosto e settembre vede protagonisti ogni anno tre importanti scrittori italiani in altrettante dimore e siti storici aperti per l’occasione al pubblico.

Ospite dell’ultimo evento, che si è svolto nella magnifica Tenuta Acton, dei principi Acton di Rizziconi, la nota scrittrice Sonia Serazzi.

Attraverso un fitto dialogo che ha via via assunto la forma del ritratto a maglie larghe, la prestigiosa ospite, sollecitata da Raffaele Gaetano, ha via via ripercorso il suo iter letterario, soffermandosi anche su questioni legate alla forma della sua scrittura, nonché alla sostanza filosofica di molte sue pagine. Il numeroso e qualificato pubblico presente e la stessa Famiglia Taccone-Acton, hanno molto apprezzato l’evento e alla fine il plauso è stato unanime.

Ma «A Palazzo con lo Scrittore» ha regalato anche altri momenti come la visita della tenuta (tipico borgo di campagna calabrese del XVII secolo) affidata alla storica Manolita Lopez e la degustazione di eccellenti vini delle Cantine Grutteria di Lamezia Terme.

Abbiamo chiesto a Raffaele Gaetano di illustrarci i contenuti del cartellone: «I palazzi, le ville e i siti storici da sempre affascinano chi ama immergersi nella bellezza come in uno scrigno prezioso. A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere questi presidi di eleganza schiudendoli per un giorno al pubblico».

L’appuntamento di Tenuta Acton seguiva quelli al convento di San Francesco di Maida e a Tenuta Abbatia di Cortale.

«A Palazzo con lo Scrittore» ha goduto del prestigioso patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane e del sostegno di aziende che credono fortemente in progetti culturali innovativi.