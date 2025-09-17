Lamezia, concorso di poesia dialettale e disegno “Salvatore Borelli”, giuria conclude valutazione opere

Condividi

Il Concorso di Poesia dialettale e disegno “Salvatore Borelli”, anno 2025, Ia Edizione, promosso dall’Associazione Culturale più calabria per tutti, in collaborazione con Grafichéditore di Lamezia Terme, per rendere omaggio al cuore della Calabria, attraverso la valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale e, al tempo stesso, per onorare la memoria e l’opera del compianto poeta lametino, ha raggiunto una tappa fondamentale con il completamento della selezione delle opere e l’individuazione dei vincitori.

La giuria, composta dal poeta Cesare Mercuri (Presidente), dall’operatore culturale Gaetano Montalto e dall’insegnante Anna Cardamone (Giurati), è stata chiamata a un compito impegnativo, ma gratificante, vista l’alta qualità delle opere arrivate e il gran numero di partecipanti, alcuni dei quali residenti fuori regione o all’estero.

A partecipare sono state, inoltre, numerose scuole calabresi con poesie e disegni realizzati dai loro alunni.

I criteri di valutazione utilizzati dalla giuria hanno tenuto conto della correttezza formale, della musicalità del verso, della forza espressivadel linguaggio, della coerenza contenutistica e della capacità di emozione e comunicare il tema proposto, dell’originalità del dialetto usato.

L’attesa per la proclamazione dei vincitori è palpabile.

Le opere scelte saranno annunciate ufficialmente durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Lamezia Terme, sabato 18 ottobre, alle ore 18:00, presso la Sala Convegni delle Terme di Caronte, immersa in un scenario naturale molto suggestivo.

L’evento sarà aperto al pubblico.

Gli organizzatori del concorso e il Presidente Onorario Giovannino Borelli, figlio del poeta, ringraziano sentitamente tutti gli autori che hanno partecipato a questa Ia edizione del concorso, contribuendo a renderlo un appuntamento che sarà di riferimento nel panorama letterario nazionale.