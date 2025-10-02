Lamezia, ripartono i laboratori KALT al TIP Teatro. Dodicesimo anno per la scuola di Scenari Visibili

Condividi

Appuntamento fissato per il prossimo sabato 4 ottobre alle ore 18:00 per la presentazione dei corsi di teatro KALT. Il Cantiere Laboratorio Teatrale curato dalla compagnia Scenari Visibili torna per il dodicesimo anno, ancora una volta nei locali del TIP Teatro-Biblioteca di Via Aspromonte, nel cuore di Lamezia Terme. Nell’occasione, il direttore artistico e guida dei laboratori, Dario Natale, introdurrà tutti i curiosi e gli interessati alle dinamiche principali dei laboratori, oltre a fornire tutte le informazioni per il nuovo anno. Gruppi rivolti a tutte le età e incontri settimanali che da metà ottobre continueranno fino a giugno del 2026.

Uno spunto, una possibilità, una ricerca, un mettersi in gioco, come ogni anno, e soprattutto un conoscersi e sfidarsi. Conoscersi attraverso le pratiche teatrali contemporanee, sondando cunicoli sconosciuti, voci inaspettate, talenti sorprendenti. Una pratica teatrale e artistica, incentrata sulle dinamiche di gruppo e individuali: contenere o esplodere energia, misurare il gesto, rompere posture e abitudini che si ritenevano assegnate: questi alcuni dei capisaldi del Cantiere di Scenari Visibili che da dodici anni, ormai, forma gruppi di appassionati di teatro producendo, a fine anno, importanti prove nell’allestimento degli esiti teatrali.

Un modo di vivere una passione, un universo artistico che al TIP Teatro-Biblioteca si arricchisce grazie alle numerose attività che animano, per tutto l’anno, il piccolo teatro di Via Aspromonte: a breve una nuova stagione di RICRII, la ventiduesima, con spettacoli di punta della nuova scena contemporanea nazionale, e ancora presentazioni di libri e seminari, proiezioni cinematografiche e appuntamenti culturali.