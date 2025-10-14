Lamezia, grande appuntamento Jazz al TIP Teatro con Nico Gori & Francesco Scaramuzzino Trio in concerto

Condividi

Un’esplosione di Jazz italiano al TIP Teatro di Lamezia Terme: sabato 18 ottobre ore 21:00 arriva un evento musicale di grande rilievo, l’atteso concerto che vedrà protagonista il rinomato clarinettista Nico Gori, acclamato interprete nel panorama internazionale, insieme al talentuoso Francesco Scaramuzzino Trio.Nico Gori, noto per la sua maestria tecnica e la profonda sensibilità espressiva, porterà sul palco una fusione elegante di sonorità che spaziano dal Jazz tradizionale a influenze più contemporanee, mettendo in risalto le calde e avvolgenti sfumature del clarinetto e i suoi virtuosismi al sax.

Ad accompagnarlo ci sarà il trio guidato dal pianista e compositore lametino Francesco Scaramuzzino, un musicista versatile e apprezzato per il suo approccio lirico e innovativo. Il trio, completato dagli eccellenti musicisti Tommaso Pugliese al contrabbasso e Alessandro Marzano alla batteria, offrirà la base ritmica e armonica perfetta per esaltare il dialogo musicale con Gori, proponendo brani originali e rivisitazioni di standard in una chiave moderna e coinvolgente.

Il concerto promette di essere un viaggio emozionale attraverso la storia e le nuove frontiere del Jazz, un’occasione imperdibile per gli appassionati e per chi desidera scoprire la bellezza di questo genere musicale eseguito ai massimi livelli. La collaborazione tra Gori e Scaramuzzino rappresenta un incontro tra diverse generazioni e stili, destinato a lasciare un segno nel panorama culturale lametino.