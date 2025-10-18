Al via a Rende l’Oktoberfest Calabria, l’evento a tema birra più importante d’Italia

Condividi

Rende – Con una grande cerimonia inaugurale si è aperta ufficialmente la sesta edizione dell’Oktoberfest Calabria, il più importante evento a tema birra d’Italia. Un appuntamento attesissimo che, fino al 2 novembre 2025, trasformerà Rende in un centro nevralgico di intrattenimento e sviluppo turistico.

La manifestazione è stata inaugurata con la tradizionale spillatura della prima botte, alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni. Hanno partecipato: Walter Sposato di Wisea Eventi, l’Assessore Regionale Gianluca Gallo, il Sindaco di Rende Sandro Principe con la Giunta Comunale, e la Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro. Presenti anche numerose altre autorità civili e istituzionali, a testimonianza del sostegno concreto a un progetto che ogni anno cresce in numeri, qualità e visibilità.

L’inaugurazione ha riscosso una forte attenzione mediatica, con la partecipazione di televisioni, testate giornalistiche, media digitali e influencer che hanno raccontato l’evento a livello locale e nazionale. Una visibilità che conferma la centralità dell’Oktoberfest Calabria nel panorama degli eventi italiani.

Molto più di una semplice festa della birra, l’Oktoberfest Calabria è un motore economico e turistico per l’intero territorio. Ogni edizione attira decine di migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, generando un importante indotto per strutture ricettive, attività commerciali, produttori locali e operatori del settore.

Un esempio concreto di turismo destagionalizzato, che valorizza le eccellenze e promuove la Calabria anche al di fuori dei tradizionali flussi estivi.

L’evento proseguirà ogni giorno fino al 2 novembre 2025, con un programma ricco di appuntamenti tra musica dal vivo, cucina autentica, spettacoli e momenti di condivisione.