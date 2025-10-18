Lamezia, il 22 ottobre al Chiostro Peppe Millanta presenta il suo libro “Il pescatore di stelle”

Condividi

Tornano gli appuntamenti letterari del Sistema Bibliotecario Lametino, per la rassegna Maggio dei Libri “ Parole dei Luoghi”.

Mercoledì 22 ottobre, a partire dalle ore 18:00, presso il Caffè Letterario Chiostro di Lamezia Terme (CZ), Peppe Millanta presenterà il suo ultimo libro: “IL PESCATOTORE DI STELLE”.

Peppe Millanta è uno scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano. Autore del romanzo Vinpeel degli orizzonti(Premio John Fante Opera Prima) e di Cronache da Dinterbild(Premio Letteraria 2024), ha firmato sceneggiature per la RAI e collabora a programmi culturali per Rai Abruzzo. Fondatore della Scuola Macondo – l’Officina delle Storie, è membro del CdA dell’Abruzzo Film Commission e direttore artistico dello SquiLibri Festival.

“Il pescatore di stelle”, ci offre subito la chiave d’accesso per una vera e propria “favola onirica, che accende la speranza”. Pubblicato da Rizzoli e impreziosito dalle illustrazioni di Lavinia Fagiuoli, questo racconto è un viaggio poetico e filosofico che ci ricorda il potere più profondo dei nostri desideri.

Millanta esplora come i sogni possano realizzarsi solo quando i “desideri di almeno due persone si incastrano”. Questo perché il vero viaggio verso la scoperta di “noi stessi” si compie solo attraverso “l’incontro con gli altri”. L’autore definisce il desiderio come “l’occasione di viaggiare verso noi stessi” , una forza costante e vitale che ci spinge a essere sempre “più di noi stessi”—la nostra “goccia di infinito”. È un inno alla fiducia (“Avere un desiderio significa avere fiducia in quello che ti circonda”) e alla pazienza, perché i desideri non scadono, e “le cose si aggiustano. Sempre”.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Chiara Caruso e vedrà la partecipazione straordinaria di Ippolita Luzzo.