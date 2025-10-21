Lamezia, il 25 ottobre a Palazzo Nicotera presentazione del libro “Pino Daniele – Access All Areas” di Roberto Panucci

Condividi

Sabato 25 ottobre alle ore 17:30 nelle prestigiose sale della Biblioteca Comunale “Oreste Borrello” di Lamezia Terme, presso Palazzo Nicotera, in Piazza Tommaso Campanella, verrà presentato il libro “PINO DANIELE – ACCESS ALL AREAS”, scritto e illustrato da Roberto Panucci, ultimo fotografo ufficiale del celebre artista.

L’evento è promosso dall’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, dott.ssa Annalisa Spinelli, insieme alle associazioni Felice Mastroianni APS e Sezione Aurea.

Dopo i saluti istituzionali della dott.ssa Annalisa Spinelli e dei presidenti delle due associazioni promotrici, rispettivamente Umberto Caruso e l’architetto Generoso Arpaia, interverrà il dott. Domenico Pirana, Direttore del Settore Promozione Culturale del Comune di Milano, nonché Direttore di Palazzo Reale e dei Musei Scientifici Milanesi. Figura già nota negli ambienti culturali lametini e non solo, il dottor Pirana dialogherà con l’autore Roberto Panucci, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento sul progetto editoriale e sull’eredità artistica di Pino Daniele.