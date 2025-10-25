Catanzaro si prepara al V Salone Internazionale del Gusto: conferenza stampa il 30 ottobre alla Cittadella

Condividi

Si terrà il 30 ottobre, alle ore 11:00 presso la Sala Oro della Cittadella regionale, la conferenza stampa di presentazione del quinto Salone Internazionale del Gusto, in programma dal 15 al 18 novembre presso il Centro fieristico “Colosimo” di Catanzaro Lido.

L’evento, unico nel suo genere in Calabria, è interamente dedicato alle imprese del settore agroalimentare e si conferma come appuntamento strategico per la promozione delle eccellenze regionali e nazionali. Grande soddisfazione è stata espressa dal Comune di Catanzaro per la scelta della location e per il riconoscimento che tale manifestazione porta con sé, rafforzando il ruolo del capoluogo come polo fieristico e culturale.

A sostenere l’iniziativa, in qualità di partner ufficiale, è anche Confartigianato Imprese Calabria al fianco, da subito, degli organizzatori.

Il Salone rappresenta un’occasione concreta per far conoscere i propri prodotti a un pubblico qualificato. Ma anche creare nuove sinergie tra imprese, enti e operatori, accedere a canali di commercializzazione nazionali e internazionali e partecipare a incontri B2B con buyer e stakeholder del settore. Tutte le novità ed i dettagli del programma saranno resi noti, appunto, nel corso della conferenza stampa. All’appuntamento presenti, per l’occasione, anche i pasticceri d’Italia con Conpait ed i cuochi della Fic con diverse occasioni di confronto e degustazioni. Immancabile il grande stand della regione Calabria con Arsac, guidata da Fulvia Caligiuri, sempre al fianco della qualità e dei prodotti calabresi. Non per ultima, annunciata anche Sca Italy (Specialty Coffee Association) che ha scelto De Gusto per svolgere le semifinali nazionali e le relative selezioni dei campionati italiani per le discipline barista, brewers cup, latte art e coffee in goods spirits, a conferma del profilo tecnico e formativo della manifestazione. Il Salone Internazionale del Gusto si conferma come vetrina privilegiata per raccontare la qualità, la tradizione e l’innovazione dell’agroalimentare calabrese ed italiano. L’evento è rivolto ad aziende che provengono da tutta Italia. L’alta qualità della produzione Made in Italy è certamente la strada tracciata. Un’opportunità per portare i sapori della nostra terra e delle tante eccellenze italiane sui mercati di tutto il mondo, rafforzando (anche) l’identità produttiva e culturale della Calabria.