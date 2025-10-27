HapuEditore

L’Istituto Einaudi protagonista a “Di…Vino, d’Olio e Dintorni” con un proprio stand l’8 novembre a Nocera Terinese
Eventi e Cultura

L’Istituto Einaudi protagonista a “Di…Vino, d’Olio e Dintorni” con un proprio stand l’8 novembre a Nocera Terinese

27 Ott 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Nocera Terinese  – Il Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Primavera, sarà tra i protagonisti della dodicesima edizione della manifestazione “Di…Vino, d’Olio e Dintorni”, in programma sabato 8 novembre 2025 nel centro storico di Nocera Terinese.

L’Istituto Einaudi protagonista a “Di…Vino, d’Olio e Dintorni” con un proprio stand l’8 novembre a Nocera TerineseLa kermesse, organizzata dalla Pro Loco di Nocera Terinese con il patrocinio del Comune, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del territorio, dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici calabresi – vino, olio, formaggi e altre eccellenze gastronomiche – in un percorso di degustazione che si snoda per oltre un chilometro tra le vie, i palazzi e le chiese del borgo antico.

Quest’anno, accanto ai produttori e alle aziende locali, l’Istituto Einaudi partecipa con un proprio stand espositivo, dedicato alla presentazione dell’offerta formativa degli indirizzi di Enogastronomia e Pasticceria.

Gli studenti, coordinati dai docenti Davide Vatalaro, Angelo Gullà e Domenico Marinaro Manduca, saranno impegnati sia nel supporto agli stand dei produttori sia nella gestione del punto informativo della scuola, dove prepareranno e offriranno ai visitatori crepes alla Nutella realizzate al momento, simbolo di creatività e spirito di accoglienza.

“La partecipazione a iniziative come questa – sottolinea la Dirigente Scolastica Anna Primavera – unisce la dimensione formativa a quella orientativa: i nostri studenti mettono in pratica le competenze professionali acquisite e allo stesso tempo raccontano ai giovani e alle famiglie la qualità del nostro percorso di studi”.

L’esperienza a “Di…Vino, d’Olio e Dintorni” si inserisce infatti nel più ampio progetto di formazione e professionalizzazione promosso dal Polo Einaudi, che mira a consolidare il legame tra scuola e territorio, creando occasioni di crescita, confronto e valorizzazione delle eccellenze locali.

Musica live, cultura e sapori renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva, in una serata che celebra le radici della tradizione calabrese e il futuro dei suoi giovani talenti.


Condividi