L’Istituto Einaudi protagonista a “Di…Vino, d’Olio e Dintorni” con un proprio stand l’8 novembre a Nocera Terinese

Nocera Terinese – Il Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Primavera, sarà tra i protagonisti della dodicesima edizione della manifestazione “Di…Vino, d’Olio e Dintorni”, in programma sabato 8 novembre 2025 nel centro storico di Nocera Terinese.

La kermesse, organizzata dalla Pro Loco di Nocera Terinese con il patrocinio del Comune, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del territorio, dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici calabresi – vino, olio, formaggi e altre eccellenze gastronomiche – in un percorso di degustazione che si snoda per oltre un chilometro tra le vie, i palazzi e le chiese del borgo antico.

Quest’anno, accanto ai produttori e alle aziende locali, l’Istituto Einaudi partecipa con un proprio stand espositivo, dedicato alla presentazione dell’offerta formativa degli indirizzi di Enogastronomia e Pasticceria.

Gli studenti, coordinati dai docenti Davide Vatalaro, Angelo Gullà e Domenico Marinaro Manduca, saranno impegnati sia nel supporto agli stand dei produttori sia nella gestione del punto informativo della scuola, dove prepareranno e offriranno ai visitatori crepes alla Nutella realizzate al momento, simbolo di creatività e spirito di accoglienza.

“La partecipazione a iniziative come questa – sottolinea la Dirigente Scolastica Anna Primavera – unisce la dimensione formativa a quella orientativa: i nostri studenti mettono in pratica le competenze professionali acquisite e allo stesso tempo raccontano ai giovani e alle famiglie la qualità del nostro percorso di studi”.

L’esperienza a “Di…Vino, d’Olio e Dintorni” si inserisce infatti nel più ampio progetto di formazione e professionalizzazione promosso dal Polo Einaudi, che mira a consolidare il legame tra scuola e territorio, creando occasioni di crescita, confronto e valorizzazione delle eccellenze locali.

Musica live, cultura e sapori renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva, in una serata che celebra le radici della tradizione calabrese e il futuro dei suoi giovani talenti.