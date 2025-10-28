“I suoi pensieri, la sua arte”: oggi presentazione a Catanzaro del libro che racconta il cuore e la visione di Don Dino Piraino

Condividi

Sarà presentato quest’oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 18.00, nell’Aula Magna del Seminario Teologico Regionale San Pio X di Catanzaro, il volume “Don Dino Piraino. I suoi pensieri, la sua arte”, curato da Don Francesco De Simone, che fu compagno di classe del sacerdote durante gli anni di studio in Seminario.

All’atteso incontro con il curatore del volume, moderato dal giornalista Valerio Caparelli, interverranno: Maria Marino, Presidente dell’APS Don Dino Piraino; Don Mario Spinocchio, Rettore del Pontificio Seminario Teologico Regionale Pio X di Catanzaro; Mons. Francesco Milito, Vescovo Emerito di Oppido Mamertina-Palmi.

Le conclusioni della presentazione del volume sono state affidate a S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo della Diocesi Catanzaro-Squillace, che pur non avendo mai conosciuto Don Dino, ha espresso un positivo giudizio sul volume, anche in senso pedagogico per i giovani seminaristi di oggi.

Il volume su Don Dino Piraino è una straordinaria raccolta di pensieri e osservazioni acute di fede e di discernimento espresse attraverso vignette ricche di particolari, che il Sacerdote amava creare con il linguaggio iconico che più prediligeva, in una comunicazione però sempre ricca di sentimento e di profonda riflessione: i suoi grandi occhi azzurri sapevano leggere non solo dentro l’anima di chi ha avuto il privilegio e la grazia di conoscerlo, ma anche penetrare ed interpretare situazioni oltre la comune visione delle cose, quasi profezie le sue realizzazioni artistiche, in cui egli sapeva cogliere, oltre il visibile, sfumature e particolari nell’invisibile lettura delle cose del mondo e rappresentarle con maestria e dovizia di particolari, come pochi altri.

Don Francesco De Simone ha svolto un certosino lavoro di recupero e restauro delle vignette realizzate da Don Dino durante gli anni di studi in Seminario e, accompagnandole da brevi didascalie, le ha composte in un volume, nella semplicità tipicamente appartenuta a Don Dino, in scansione temporale, evidenziandone la grande capacità esplorativa dell’animo umano che nell’insieme le vignette rappresentano, affidando la Prefazione a Mons. Francesco Milito, Vescovo Emerito di Oppido Mamertina-Palmi, che ha conosciuto personalmente Don Dino anche durante gli anni di Seminario.

L’evento di presentazione si inserisce nell’opera che l’APS Don Dino Piraino porta avanti, perché il carisma e il ricordo di Don Dino non vada perduto, ma resti esempio vivo della solidarietà umana e di pacifica convivenza, nell’ottica e nell’esempio di un sacerdote che tanto ha dato al suo prossimo in termini di accoglienza e di solidarietà, ma che tanto di più ha saputo dimostrare con la sua testimonianza di fede, di ricerca di Dio nell’altro e nelle piccole cose e nella contemplazione della bellezza di tutto il Creato.

Un Uomo, un Sacerdote in cui la Grazie di DIO irradiava ogni sua opera, fin a quell’ultimo estremo gesto di abbandono “Eccomi, sono pronto” del 5 marzo 2018 in cui tornò alla Casa del Padre, Sacerdote in Eterno.