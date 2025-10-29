“Macinare Cultura”: l’Antico Mulino delle Fate riapre con nove giorni di eventi tra natura, memoria e tradizione

Condividi

L’Antico Mulino delle Fate riapre le sue porte con il cartellone “Macinare Cultura”, un ricco programma di iniziative che si svolgeranno dal 1° al 9 novembre, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Amici dei Mulini Storici Italiani.

L’obiettivo è quello di recuperare la memoria in modo semplice, chiaro, divulgativo, pedagogico e gioioso, offrendo esperienze immersive nel cuore del bosco e della tradizione.

PROGRAMMA EVENTI

Sabato 1 novembre

Ore 15:00: Visita guidata al Bosco delle Fate e all’Antico Mulino per gruppi e famiglie (prenotazione obbligatoria, posti limitati).

Ore 17:30: Evento “L’asino, la luna e il cantastorie” – Francesco Bevilacqua dialoga con Biagio Accardi. Ingresso libero, senza prenotazione.

Domenica 2 novembre

Ore 09:30: “Riconnessione, spazio-tempo-silenzio” – immersione nel Bosco delle Fate, indicato per adulti e over 14 (evento gratuito con prenotazione).

Ore 15:00: Visita guidata al Bosco e Mulino (prenotazione obbligatoria).

Ore 17:00: Performance teatrale “Sotto una cupola d’oro” con Chiara Pavoni, in collaborazione con Interno 4 – Roma (evento gratuito, senza prenotazione).

Da lunedì 3 a venerdì 7 novembre

Ore 09:00–12:00: Visite guidate per bambini – “Maestra portaci al Mulino di Fata Gelsomina” (evento riservato su prenotazione).

Sabato 8 novembre

Ore 15:00: Visita guidata al Bosco e Mulino (prenotazione obbligatoria).

Ore 17:30: Rassegna culturale “La Calabria è un destino” – Francesco Bevilacqua dialoga con Natalino Stasi (evento gratuito, senza prenotazione).

Domenica 9 novembre

Ore 11:30: “Festival dell’Oikofilia” – Passeggiata dal centro storico di Nicastro all’Antico Mulino dopo la SS Messa presso la Cattedrale.

“Il pranzo dei Semplici”: evento gratuito, pranzo a sacco, prenotazione richiesta. In collaborazione con Parrocchia SS Pietro e Paolo.

Ore 15:30: Concerto “Tra i due mari” con Diego Cambareri, all’interno del 48° Festival MusicAma Calabria (evento gratuito, gradita prenotazione).

INFO E PRENOTAZIONI: Tutti gli eventi sono gratuiti. Per prenotazioni alle visite guidate: +39 328 13 65 043

COME RAGGIUNGERE IL MULINO: L’Antico Mulino delle Fate si trova nel bosco alle spalle del Castello Normanno-Svevo di Nicastro, imboccando la stradina che entra nel rione Niola e costeggia la valle del Torrente Canne, in Via Serra 12.

A soli cinque minuti a piedi dalla strada provinciale. Si consiglia abbigliamento adeguato, soprattutto per gli eventi serali.