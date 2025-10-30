Domenica 2 novembre ingresso gratuito al Museo Archeologico Lametino

Condividi

Domenica 2 novembre nuovo appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che, ogni prima domenica del mese, permette l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali. Anche ilMuseo Archeologico Lametino aderisce all’iniziativa con l’accesso senza bisogno di acquistare il biglietto dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30).

Questa domenica, inoltre, appuntamento speciale con la magia del teatro in famiglia al Museo Archeologico Lametino. Alle ore 17 la compagnia teatrale Teatrop presenterà lo spettacolo “Romeo+Giulietta. Esercizi di stile”, prodotto da Teatrop con in scena Ada Roncone, Francesco Rizzo e Giuseppe Ferrise.

L’ingresso al museo è gratuito, mentre il costo dello spettacolo è pari a 8,00 euro.