Il Maggio dei Libri continua a novembre con Giorgia Lepore al Chiostro Caffè Letterario

Tornano gli appuntamenti letterari del Sistema Bibliotecario Lametino, per la rassegna “Maggio dei Libri”.

Sabato 08 novembre, a partire dalle ore 18:00, presso il Caffè Letterario Chiostro di Lamezia Terme (CZ), Giorgia Lepore presenterà il suo ultimo libro: “Forse è così che si diventa uomini”

Giorgia Lepore è archeologa e storica dell’arte, vive a Martina Franca e insegna Storia dell’Arte al Liceo da Vinci di Fasano. Ha pubblicato L’abitudine al sangue (Fazi, 2009) e, per Edizioni e/o, I figli sono pezzi di cuore, Angelo che sei il mio custode e Il compimento è la pioggia, dai quali è tratta la serie tv “Gerri”, prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in onda su Rai 1.

Nella nuova indagine di Gerri Esposito tutto si snoda in pochi giorni, scanditi da precisi transiti astrologici che fanno da sfondo agli avvenimenti, in cui passato e presente si sovrappongono. E di nuovo, come in una sorta di ciclo karmico mai concluso, l’indagine incrocia le strade di ragazzi, poco più che bambini, che cercano di salvarsi come possono in un mondo che non li accoglie ed è troppo duro per loro.

Con la sua prosa densa e visionaria, Giorgia Lepore conferma la forza del suo universo narrativo: una Bari antica e contemporanea, terrena e metafisica, che fa da sfondo a un noir profondamente umano, dove ogni ombra cela un frammento di verità.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Chiara Caruso e vedrà la partecipazione di Ippolita Luzzo.