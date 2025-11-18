Anteprima al The Space di Maida: arriva “Rino Gaetano – Sempre Più Blu” con il regista Verdelli in sala

Condividi

Prosegue al The Space Cinema la programmazione di eventi speciali dedicata alle anteprime più attese della stagione cinematografica.

Domenica 23 novembre, presso il The Space Cinema Lamezia, sarà possibile vedere in anteprima “Rino Gaetano – Sempre Più Blu”, il nuovo film distribuito da Medusa Film e dedicato al celebre cantautore calabrese.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 presso il multisala situato nel Centro Commerciale Due Mari.

Per l’occasione, il regista Giorgio Verdelli saluterà il pubblico presente in sala prima dello spettacolo e, al termine della proiezione, si intratterrà anche per un momento di Q&A con gli spettatori.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema li seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1034/HO00003339/25349

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.

SINOSSI DI “RINO GAETANO – SEMPRE PIÙ BLU”

Materiali inediti, taccuini privati, memorie custodite come reliquie, interviste che sembrano confessioni radiofoniche rubate al tempo: tutto si mescola per raccontare l’incredibile parabola umana e artistica di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca in modo tagliente. Un cantautore in grado di camminare in bilico tra la voce di Petrolini e quella di Joe Cocker, tra satira e poesia, tra genio e provocazione. Un mosaico di voci — dalla sorella Anna Gaetano al nipote Alessandro, dagli amici di sempre come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano, agli eredi spirituali come Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere, Giordana Angi — ricostruisce l’uomo oltre il mito, il poeta sotto il cappello. E poi c’è Tommaso Labate, che a bordo di una Fiat 128 ci riporta nei luoghi della Calabria di Rino, mentre la narrazione – affidata alla voce di Peppe Lanzetta, e ai timbri intensi di Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino – ci svela un Rino più intimo, universale, profondamente nostro. Tra un pensiero tagliente e una risata disarmante, tra l’intervista con Enzo Siciliano, futuro presidente della Rai, in cui mette a fuoco il suo stile compositivo e le riflessioni mai scontate sul senso della sua musica, la sua voce torna ad accendersi. A vibrare. E a completare il ritratto, tre lenti speciali: Carlo Massarini, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco. Tre sguardi per rileggere l’opera di Rino al di là delle etichette, delle caricature, delle nostalgie. “RINO GAETANO SEMPRE PIÙ BLU” non è solo un film. È una canzone lunga una vita. È un cielo che non smette di diventare sempre più blu. È Rino che torna a parlare. A ridere. A far pensare. Perché chi ha saputo dire tutto con ironia, non smette mai davvero di dire qualcosa.