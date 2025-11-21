Festival d’Autunno XXII: innovazione e tradizione in un’edizione da record

Si è conclusa con un bilancio trionfale la XXII edizione del Festival d’Autunno, fondato e diretto da Antonietta Santacroce, che ha avuto come tema principale “Cambiamenti. Linguaggi senza tempo”. Una stagione che ha pienamente realizzato la sua missione di creare un ideale ponte tra tradizione e nuovi linguaggi espressivi.
La conferenza stampa finale, tenutasi nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, ha celebrato il successo di pubblico e la capacità della rassegna di intercettare i linguaggi artistici più attuali e le riflessioni culturali più urgenti. Sono intervenuti Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, e Antonio Affidato, in rappresentanza di Michele Affidato Orafo, autore del premio “Cavatore d’argento”.
La XXII edizione si è quindi conclusa come una forte affermazione del progetto culturale voluto da Santacroce: celebrare la bellezza intramontabile dell’arte attraverso una costante e appassionata ricerca dei suoi “linguaggi senza tempo”.
Le dichiarazioni di Antonietta Santacroce
«Anche quest’anno il Festival d’Autunno si è affermato come un appuntamento imperdibile nel panorama culturale calabrese e nazionale. Il nostro tema “Cambiamenti. Linguaggi senza tempo” è stato una guida e un’opportunità per esplorare la ricchezza delle radici culturali, proiettandole nel futuro».
«La cultura, quando è viva, è un organismo che si evolve. Le performance di danza, teatro e musica hanno dimostrato che l’arte è una lingua universale, capace di reinterpretare i classici con occhi contemporanei».
«Quest’anno abbiamo realizzato qualcosa di speciale grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Calabria, Comune di Catanzaro, Camera di Commercio, Fondazioni e sponsor privati. A loro va il nostro più sentito ringraziamento».
Un programma pioniere e moderno
- Materiale per Medea di Heiner Müller ha lasciato il pubblico senza fiato.
- Cosmos di Evolution Dance Theater e To My Skin hanno esplorato i confini della danza.
- I Tre Moschettieri – Opera Pop ha rinnovato il classico di Dumas con energia travolgente.
La musica è stata il collante dell’edizione:
- Alice con Master Songs ha reinterpretato i grandi autori italiani.
- Paolo Fresu ha incantato con Heroes, dedicato a David Bowie.
- Pierdavide Carone e Coro Lirico Siciliano hanno celebrato Lucio Dalla.
- Francesco Loccisano Trio ha dato intensità alla musica popolare.
- Mauro Repetto (883) ha regalato un revival gioioso degli anni ’90.
La lirica ha trovato nuova vita con la prima nazionale di Cleopatra e con Carmen Jazz Fantasy, che ha celebrato i 150 anni dell’opera di Bizet fondendo lirica, elettronica e jazz.
La parola ha avuto un ruolo cruciale con Picchiamoci di Arianna Porcelli Safonov e Ti racconto una storia di Edoardo Leo.
Con 24 spettacoli, 10 prime nazionali e produzioni originali, il Festival si è confermato un laboratorio di idee e creatività, capace di parlare a tutte le generazioni.
Il Festival del futuro
La XXII edizione ha gettato le basi per un Festival sempre più innovativo, inclusivo e capace di portare la cultura nelle case e nei cuori.
Le dichiarazioni di Nicola Fiorita e Antonio Affidato
Il sindaco Nicola Fiorita ha sottolineato: «Il rilancio del Sud passa anche dalla cultura. Catanzaro ha mantenuto la sua autorevolezza grazie a rassegne come questa».
Antonio Affidato ha aggiunto: «Contribuire con la nostra arte al Festival d’Autunno significa valorizzare le risorse locali. Un elogio va ad Antonietta Santacroce per la sua visione e professionalità».