Festival d’Autunno XXII: innovazione e tradizione in un’edizione da record

Si è conclusa con un bilancio trionfale la XXII edizione del Festival d’Autunno, fondato e diretto da Antonietta Santacroce, che ha avuto come tema principale “Cambiamenti. Linguaggi senza tempo”. Una stagione che ha pienamente realizzato la sua missione di creare un ideale ponte tra tradizione e nuovi linguaggi espressivi.

La conferenza stampa finale, tenutasi nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, ha celebrato il successo di pubblico e la capacità della rassegna di intercettare i linguaggi artistici più attuali e le riflessioni culturali più urgenti. Sono intervenuti Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, e Antonio Affidato, in rappresentanza di Michele Affidato Orafo, autore del premio “Cavatore d’argento”.

La XXII edizione si è quindi conclusa come una forte affermazione del progetto culturale voluto da Santacroce: celebrare la bellezza intramontabile dell’arte attraverso una costante e appassionata ricerca dei suoi “linguaggi senza tempo”.

Le dichiarazioni di Antonietta Santacroce

«Anche quest’anno il Festival d’Autunno si è affermato come un appuntamento imperdibile nel panorama culturale calabrese e nazionale. Il nostro tema “Cambiamenti. Linguaggi senza tempo” è stato una guida e un’opportunità per esplorare la ricchezza delle radici culturali, proiettandole nel futuro».

«La cultura, quando è viva, è un organismo che si evolve. Le performance di danza, teatro e musica hanno dimostrato che l’arte è una lingua universale, capace di reinterpretare i classici con occhi contemporanei».

«Quest’anno abbiamo realizzato qualcosa di speciale grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Calabria, Comune di Catanzaro, Camera di Commercio, Fondazioni e sponsor privati. A loro va il nostro più sentito ringraziamento».

Un programma pioniere e moderno

Materiale per Medea di Heiner Müller ha lasciato il pubblico senza fiato.

Cosmos di Evolution Dance Theater e To My Skin hanno esplorato i confini della danza.

I Tre Moschettieri – Opera Pop ha rinnovato il classico di Dumas con energia travolgente.

La musica è stata il collante dell’edizione:

Alice con Master Songs ha reinterpretato i grandi autori italiani.

con Master Songs ha reinterpretato i grandi autori italiani. Paolo Fresu ha incantato con Heroes, dedicato a David Bowie.

ha incantato con Heroes, dedicato a David Bowie. Pierdavide Carone e Coro Lirico Siciliano hanno celebrato Lucio Dalla.

hanno celebrato Lucio Dalla. Francesco Loccisano Trio ha dato intensità alla musica popolare.

ha dato intensità alla musica popolare. Mauro Repetto (883) ha regalato un revival gioioso degli anni ’90.

La lirica ha trovato nuova vita con la prima nazionale di Cleopatra e con Carmen Jazz Fantasy, che ha celebrato i 150 anni dell’opera di Bizet fondendo lirica, elettronica e jazz.

La parola ha avuto un ruolo cruciale con Picchiamoci di Arianna Porcelli Safonov e Ti racconto una storia di Edoardo Leo.

Con 24 spettacoli, 10 prime nazionali e produzioni originali, il Festival si è confermato un laboratorio di idee e creatività, capace di parlare a tutte le generazioni.

Il Festival del futuro

La XXII edizione ha gettato le basi per un Festival sempre più innovativo, inclusivo e capace di portare la cultura nelle case e nei cuori.

Le dichiarazioni di Nicola Fiorita e Antonio Affidato

Il sindaco Nicola Fiorita ha sottolineato: «Il rilancio del Sud passa anche dalla cultura. Catanzaro ha mantenuto la sua autorevolezza grazie a rassegne come questa».

Antonio Affidato ha aggiunto: «Contribuire con la nostra arte al Festival d’Autunno significa valorizzare le risorse locali. Un elogio va ad Antonietta Santacroce per la sua visione e professionalità».